Генеральный директор ПАО "МРСК Волги" Владимир Рябикин побывал с рабочей поездкой в Мордовии

Саранск с рабочей поездкой посетил генеральный директор ПАО «МРСК Волги» Владимир Рябикин. Его визитimg_1060.jpg состоялся в рамках совещания, которое в столице Мордовии провел заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко. На совещании обсуждался ход подготовки Республики Мордовия к проведению Чемпионата Мира по футболу 2018 года, в том числе строительство стадиона «Мордовия Арена», мест размещения спортивных делегаций, реконструкция аэропортового комплекса, и других объектов.



Перед началом совещания Владимир Рябикин проинспектировал энергообъекты, предназначенные для электроснабжения спортивной и социальной инфраструктуры чемпионата. В первую очередь это подстанция (ПС)110/10 кВ «Посоп», введенная в эксплуатацию в декабре прошлого года. При её строительстве учитывались все современные требования в области экологии и безопасности, новейшие технологии и оборудование ведущих отечественных производителей. Мощность ПС 110/10 кВ «Посоп» составляет 2х25 МВА. Сейчас завершается строительство двух кабельных линий КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ «Посоп» для электроснабжения футбольного стадиона «Мордовия Арена», а также двух кабельных линий КВЛ-10 кВ для электроснабжения саранского аэропорта.



Еще одним пунктом рабочей программы руководителя ПАО «МРСК Волги» стало посещение ситуационно-аналитического центра (САЦ) филиала «Мордовэнерго», который будет функционировать в период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году. В настоящее время в Центре управления сетями, где будет базироваться САЦ, завершен процесс интеграции геоинформационной системы с системой спутникового мониторинга ССМА Wialon Pro. Она позволяет контролировать в режиме реального времени место нахождения оперативно выездных и оперативно–ремонтных бригад филиала на геоинформационной подложке, отображающей электросетевые объекты республики и их эксплуатационное состояние. Предусмотрен также целый комплекс других технических мероприятий по организации функционирования ситуационно–аналитического центра ЧМ по футболу 2018 года.



В завершение посещения Центра управления сетями генеральный директор ПАО «МРСК Волги» Владимир Рябикин ознакомился с работой оперативно-диспетчерского персонала, а также системой управления электросетевыми объектами республики, находящимися в ведении филиала «Мордовэнерго».