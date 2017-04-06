 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Выставки, форумы

Компания "РЭП Холдинг" приглашает принять участие в выездной технической экскурсии на свои промышленные предприятия - Невский Завод и Завод "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ"

Компания РЭП Холдинг приглашает принять участие в выездной технической экскурсии на свои промышленные предприятия - Невский Завод и Завод ЭЛЕКТРОПУЛЬТ

18 апреля 2017, 15:30
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: РМЭФ-2017

Обсудить на форуме

330 просмотров

Уважаемые участники V Российского Международного Энергетического Форума - 2017 и посетители XXIV Международной специализированной выставки «Энергетика и Электротехника»!

Компания «РЭП Холдинг», участник V Российского Международного Энергетического Форума, приглашает Вас 27 апреля 2017 года принять участие в выездной технической экскурсии на свои промышленные предприятия  - Невский Завод и Завод «ЭЛЕКТРОПУЛЬТ».

Приглашаем посетить современные производственные комплексы по производству турбокомпрессорного  и электротехнического оборудования. В рамках экскурсий запланировано посещение основных производственных участков, знакомство с технологическими линиями и испытательной базой, а также с инновационными  разработками предприятий «РЭП Холдинга».

Стать участником

Компания: Экспофорум
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!