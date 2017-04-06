Компания "РЭП Холдинг" приглашает принять участие в выездной технической экскурсии на свои промышленные предприятия - Невский Завод и Завод "ЭЛЕКТРОПУЛЬТ"

Фоторепортаж с Конгресса "Электромонтаж 2017"
и отраслевого чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)"
18 апреля 2017, 15:30
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: РМЭФ-2017
Уважаемые участники V Российского Международного Энергетического Форума - 2017 и посетители XXIV Международной специализированной выставки «Энергетика и Электротехника»!
Компания «РЭП Холдинг», участник V Российского Международного Энергетического Форума, приглашает Вас 27 апреля 2017 года принять участие в выездной технической экскурсии на свои промышленные предприятия - Невский Завод и Завод «ЭЛЕКТРОПУЛЬТ».
Приглашаем посетить современные производственные комплексы по производству турбокомпрессорного и электротехнического оборудования. В рамках экскурсий запланировано посещение основных производственных участков, знакомство с технологическими линиями и испытательной базой, а также с инновационными разработками предприятий «РЭП Холдинга».
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