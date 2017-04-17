Межрегиональный центр компетенций в Ульяновской области получит дополнительно 100 млн рублей

На развитие Межрегионального центра компетенций (МЦК) в Ульяновской области дополнительно к федеральному финансированию правительство региона выделит 100 млн рублей. За счет этих средств будут проведены ремонтные работы учебных лабораторий, кабинетов и мастерских. Также будет создано общежитие на 100 мест и благоустроена прилегающая территория.



В настоящее время в МЦК в Ульяновской области уже полностью готовы тренировочные полигоны. Именно они были выбраны экспертной комиссией WorldSkills Russia местом проведения отборочных соревнований перед финалом V Национального чемпионата по компетенциям в сфере обслуживания гражданского транспорта.



Всего в России, кроме Ульяновской области, МЦК созданы еще в шести регионах: в Чувашской Республике – в сферах автоматизации, радиотехники и электроники, в Республике Татарстан – в сфере IT-технологий, в Тюменской области – в сферах искусства, дизайна и услуг, в Московской области – в сфере строительства, в Хабаровском крае – в сферах машиностроения, управления сложных технических систем и обработки материалов, в Свердловской области – в области промышленных и инженерных технологий.



В 2017 году на развитие семи межрегиональных центров компетенций в рамках Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 годы будут направлены субсидии федерального бюджета на сумму около 700 млн рублей.



Межрегиональный центр компетенций – это база подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров в соответствии с лучшими мировыми стандартами. В структуре МЦК выделены два ключевых подразделения – учебный центр и тренировочный полигон. Тренировочный полигон служит площадкой для подготовки национальной сборной к участию в российских и международных конкурсах профессионального мастерства WorldSkills, а учебный центр обеспечивает тиражирование успешного опыта в систему профессионального образования, а также разработку и апробацию экспериментальных образовательных программ подготовки по наиболее востребованными и перспективным профессиям и специальностям в системе среднего профессионального образования.