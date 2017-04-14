66 МВт мощности получили новые потребители МРСК Юга за первый квартал 2017 года

Фоторепортаж
19 апреля 2017, 10:27
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЮГА, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
С начала года ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») исполнило обязательства по 2276 договорам на технологическое присоединение (ТП) к своим электросетям, предоставив новым потребителям 66 МВт мощности.
Всего за январь-март 2017 года филиалы компании заключили 2496 договоров технологического присоединения на предоставление 45,7 МВт мощности на всей территории присутствия компании. Объекты мощностью до 15 кВт, принадлежащие физическим лицам и малому бизнесу, составляют 95% потребностей в техприсоединении.
С начала года в МРСК Юга поступило 3562 заявок на подключение к сетям энергокомпании, общая запрашиваемая мощность составила 260 МВт. Наибольшая потребность в техприсоединении в ростовском филиале (1603 заявок на 101,7 МВт) и в астраханском (1386 заявок на 81,5 МВт мощности).
Сегодня в МРСК Юга действует 17 тыс. договоров на технологическое присоединение с общей запрашиваемой мощностью 1,4 тыс. МВт.