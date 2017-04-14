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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

66 МВт мощности получили новые потребители МРСК Юга за первый квартал 2017 года

66 МВт мощности получили новые потребители МРСК Юга за первый квартал 2017 года

19 апреля 2017, 10:27
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЮГА, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ

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С начала года ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») исполнило обязательства по 2276 договорам на технологическое присоединение (ТП) к своим электросетям, предоставив новым потребителям 66 МВт мощности.

Всего за январь-март 2017 года филиалы компании заключили 2496 договоров технологического присоединения на предоставление 45,7 МВт мощности на всей территории присутствия компании. Объекты мощностью до 15 кВт, принадлежащие физическим лицам и малому бизнесу, составляют 95% потребностей в техприсоединении.

С начала года в МРСК Юга поступило 3562 заявок на подключение к сетям энергокомпании, общая запрашиваемая мощность составила 260 МВт. Наибольшая потребность в техприсоединении в ростовском филиале (1603 заявок на 101,7 МВт) и в астраханском (1386 заявок на 81,5 МВт мощности).

Сегодня в МРСК Юга действует 17 тыс. договоров на технологическое присоединение с общей запрашиваемой мощностью 1,4 тыс. МВт.

Компания: ПАО "МРСК Юга"
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