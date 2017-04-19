Администрация станицы Зеленчукской готова содействовать АО "Карачаево-Черкесскэнерго" в борьбе с потерями электроэнергии в многоквартирных домах

В администрации станицы Зеленчукской сотрудники АО «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети») обсудили с главой Зеленчукского муниципального района Ханафи Ижаевым и главой станицы Зеленчукской Ольгой Хомяковой проблему потерь энергоресурса во внутридомовых сетях.



В станице Зеленчукской пятьдесят многоквартирных домов, где зарегистрированы около 1400 лицевых счетов абонентов АО «Карачаево-Черкесскэнерго». В восемнадцати из них жильцы выбрали непосредственный способ управления общедомовым имуществом. Еще 22 дома по документам числятся в управлении ООО «Строй-Гарант». Однако эта управляющая компания (УК) в реальности не занимается вопросами содержания общего имущества МКД, и на встречу энергетиков с руководителями района и станицы Зеленчукской приглашенные представители УК не явились.



Во всех многоквартирных домах станицы установлены общедомовые приборы учета, но расположены они не на фасадах зданий, а в трансформаторных подстанциях. Подстанции закрыты и находятся в некотором отдалении от домов. Это значит, что жильцы не могут контролировать общие приборы учета, кабель от которых к домам проходит под землей, что может приводить к потерям электроэнергии, не говоря уже о возможности нелегального подключения сторонних потребителей.



Только в марте текущего года нераспределенный объем электроэнергии в многоквартирных домах станицы Зеленчукской составил более 13,7 тыс. кВт.ч. АО «Карачаево-Черкесскэнерго» недополучило за этот энергоресурс около 35,6 тыс. руб. При этом в МКД, официально находящихся в управлении ООО «Строй-Гарант», нераспределенный объем электроэнергии - около 9,7 тыс. кВт.ч, что в денежном выражении составляет более 25 тыс. руб.



В ходе совещания сотрудников АО «Карачаево-Черкесскэнерго» с руководителями Зеленчукского района и станицы Зеленчукской достигнута договоренность о дальнейшем взаимодействии по снижению нераспределенного объема электроэнергии в многоквартирных домах. Участники совещания пришли к мнению, что общедомовые приборы учета необходимо установить на фасадах МКД. Для этого представителям многоквартирных домов через местные органы власти необходимо обратиться в сетевую организацию – филиал ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Карачаево-Черкесскэнерго».



В дальнейшем должен состояться диалог энергетиков и глав муниципальных образований Зеленчукского района и станицы Зеленчукской с руководством управляющей компании ООО «Строй-Гарант».