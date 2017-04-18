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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Андрей Черезов принял участие в 7-м Всероссийском совещании главных инженеров-энергетиков

Андрей Черезов принял участие в 7-м Всероссийском совещании главных инженеров-энергетиков

19 апреля 2017, 11:10
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО, Sape-2017

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Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов принял участие в 7-м Всероссийском совещании главных инженеров-энергетиков, традиционно проводимом под эгидой Минэнерго России в рамках VIII Международной выставки по промышленной безопасности и охране труда – SAPE-2017.

В мероприятиях приняли участие представители Министерства энергетики Российской Федерации и Ростехнадзора, главные инженеры и технические руководители субъектов электроэнергетики, а также представители других заинтересованных организаций.

На совещании рассматривались и обсуждались следующие актуальные и проблемные вопросы:

  • Анализ аварийности в электроэнергетике. Основные предпосылки и тенденции. Последствия крупных аварий

В рамках обсуждения были рассмотрены:

  •     Доклад Минэнерго России об итогах проведенного анализа аварийности в электроэнергетике;
  •  Опыт внедрения методики расчета коэффициента аварийности блочного генерирующего оборудования электростанций, а также дистанционного (теле-) управления оборудованием подстанций;
  • Итоги анализа существующего парка устройств релейной защиты и численности персонала, обслуживающего РЗА, проведенного Минэнерго России;
  • Обсуждены новые подходы к мониторингу и оценке показателей надежности (на примере пилотного проекта SAIDI/SAIFI);
  • Также были обсуждены планируемые изменения законодательства и первоочередные нормативно-правовые акты.
  • Риск – ориентированное управление производственными активами

В рамках обсуждения данного вопроса были рассмотрены следующие направления:

  • Опыт разработки системы управления производственными активами с использованием индексов оценки технического состояния;
  • Технически и экономически обоснованные системы диагностического мониторинга оценки и прогнозирования технического состояния оборудования;
  • Международный опыт энергоэффективного управления активами;
  • Практика применения энергосервисных контрактов, как одного из инструментов повышения эффективности;
  • Новая методика оценки готовности к осенне-зимнему периоду.
  • Технологии индустриального интернета

В ходе диалога по данному вопросу были рассмотрены следующие направления:

  • Методология, модели и технологии индустриального интернета;
  • Возможности оперативного мониторинга и автоматизированного управления объектами с применением технологий индустриального интернета;
  • Вопросы информационной безопасности в сфере обеспечения безопасности объектов энергетики, а также проблемы нормативно-правового регулирования в сфере информационной безопасности.

Также в рамках проведения Совещания был проведен круглый стол на тему "Генерация на основе ВИЭ. Барьеры и ограничения для  реализации проектов по строительству ВИЭ генерации. Вопросы нормативного регулирования".

В ходе круглого стола участники обсудили существующие барьеры и ограничения градостроительного законодательства для реализации проектов ВИЭ, необходимость разработки системы нормативно-технической документации по проектированию, строительству и эксплуатации генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, а также новые подходы к параметрам надежности ВИЭ генерации.

В своем выступлении Андрей Черезов отметил, что Минэнерго России будет продолжать работу по контролю аварийности, ее анализу, а также будет продолжена работа по проведению точечных совещаний с компаниями, на объектах которых наблюдается ухудшение показателей производственной деятельности.

Отдельно замглавы энергетического ведомства отметил, что Минэнерго России ведется анализ эффективности использования финансовых ресурсов, направляемых на реновацию и обновление основных производственных фондов и такая работа будет продолжена.

Особое внимание руководителей компаний Андрей Черезов обратил на существующие проблемы с техническим состоянием и облуживанием устройств релейной защиты и автоматики, а также на имеющиеся недоработки в части работы с персоналом.

"Стабильная работа объектов электроэнергетики в целом, а также эффективное развитие энергетики задают импульс движению вперед всей российской экономики, именно поэтому приоритетной задачей государственной энергетической политики является обеспечение энергетической безопасности страны и ее регионов. Наряду с непрерывным мониторингом состояния и технического развития энергетической отрасли важной задачей является совершенствование организации охраны труда на предприятиях энергетики", - заключил Андрей Черезов.

Компания: Министерство энергетики РФ

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