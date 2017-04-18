Фоторепортаж с экспозиции
19 апреля 2017, 11:10
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО, Sape-2017
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Андрей Черезов принял участие в 7-м Всероссийском совещании главных инженеров-энергетиков, традиционно проводимом под эгидой Минэнерго России в рамках VIII Международной выставки по промышленной безопасности и охране труда – SAPE-2017.
В мероприятиях приняли участие представители Министерства энергетики Российской Федерации и Ростехнадзора, главные инженеры и технические руководители субъектов электроэнергетики, а также представители других заинтересованных организаций.
На совещании рассматривались и обсуждались следующие актуальные и проблемные вопросы:
В рамках обсуждения были рассмотрены:
В рамках обсуждения данного вопроса были рассмотрены следующие направления:
В ходе диалога по данному вопросу были рассмотрены следующие направления:
Также в рамках проведения Совещания был проведен круглый стол на тему "Генерация на основе ВИЭ. Барьеры и ограничения для реализации проектов по строительству ВИЭ генерации. Вопросы нормативного регулирования".
В ходе круглого стола участники обсудили существующие барьеры и ограничения градостроительного законодательства для реализации проектов ВИЭ, необходимость разработки системы нормативно-технической документации по проектированию, строительству и эксплуатации генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, а также новые подходы к параметрам надежности ВИЭ генерации.
В своем выступлении Андрей Черезов отметил, что Минэнерго России будет продолжать работу по контролю аварийности, ее анализу, а также будет продолжена работа по проведению точечных совещаний с компаниями, на объектах которых наблюдается ухудшение показателей производственной деятельности.
Отдельно замглавы энергетического ведомства отметил, что Минэнерго России ведется анализ эффективности использования финансовых ресурсов, направляемых на реновацию и обновление основных производственных фондов и такая работа будет продолжена.
Особое внимание руководителей компаний Андрей Черезов обратил на существующие проблемы с техническим состоянием и облуживанием устройств релейной защиты и автоматики, а также на имеющиеся недоработки в части работы с персоналом.
"Стабильная работа объектов электроэнергетики в целом, а также эффективное развитие энергетики задают импульс движению вперед всей российской экономики, именно поэтому приоритетной задачей государственной энергетической политики является обеспечение энергетической безопасности страны и ее регионов. Наряду с непрерывным мониторингом состояния и технического развития энергетической отрасли важной задачей является совершенствование организации охраны труда на предприятиях энергетики", - заключил Андрей Черезов.