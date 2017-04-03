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Новости компаний

Четыре обновленных каталога кабельного завода "Спецкабель": улучшения ради клиентов

Четыре обновленных каталога кабельного завода Спецкабель: улучшения ради клиентов

19 апреля 2017, 14:20
Рубрика: Новости компаний
Метки: СПЕЦКАБЕЛЬ

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Дорогие партнеры, коллеги!

Мы не перестаем совершенствоваться, ежедневно улучшать продукцию, в том числе и печатные издания для клиентов. Представляем вам четыре обновленных каталога кабельного «Спецкабель». Все они отредактированы с учетом опыта прошлыхподобных изданий, в каждый внесены полезные изменения.

Во-первых, у нашего завода вышел новый основной каталог. На его страницах можно ознакомиться с нашими изделиями – огнестойкими кабелями для противопожарной защиты, кабелями для систем безопасности, систем сигнализации и управления, промышленного интерфейса RS-485, структурированных кабельных систем и т.д.

Обновленные 3D-модели теперь передают внешний вид и конструкцию изделий более точно. Да и в целом новый каталог стал удобнее для просмотра.

 

Во-вторых, в свет вышел обновленный  каталог  кабелей для контрольно-измерительной аппаратуры торговой марки СКАБ®. Теперь здесь уточнены модели кабелей в соответствии с ТУ. Этот каталог также стал удобнее для изучения.

Далее мы рады предложить вашему вниманию новый каталог кабелей оборонного назначения.  В этом году каталог стал значительно больше. Всего он включает теперь 160 новых марок и более 5 тысяч маркоразмеров.  В него добавлены новые разработки предприятия в рамках программы импортозамещения:

  • кабели судовые огнестойкие герметизированные на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ
  • кабели судовые огнестойкие для контрольно-измерительных приборов и передачи данных
  • кабели судовые для контрольно-измерительных приборов и передачи данных.

 

Наконец, обновлен каталог огнестойких кабельных линий торговой марки СПЕЦКАБЛАЙН®. В него внесены следующие важные изменения:

1. Пример записи теперь есть на каждой странице (вместо общего примера в конце);
2. Даны разъяснения по поводу того, что именно входит в комплект поставки;
3. Обновлены изображения кабельных коробок, поскольку раньше некоторые фотографии в плане качества оставляли желать лучшего.

Мы рады развиваться и совершенствоваться ради вас!

 

Скачать и посмотреть каталоги можно по ссылке: http://spetskabel.ru/about/
Обращаем ваше внимание, что на данном домене находится новый единый сайт завода, созданный взамен нескольких существующих. Приглашаем посетить его!

Заказать печатные версии каталогов можно по телефону: 8 (495) 134-21-34 или по электронной почте: info@spetskabel.ru.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Кабельный завод "Спецкабель"

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