Четыре обновленных каталога кабельного завода "Спецкабель": улучшения ради клиентов

Дорогие партнеры, коллеги!

Мы не перестаем совершенствоваться, ежедневно улучшать продукцию, в том числе и печатные издания для клиентов. Представляем вам четыре обновленных каталога кабельного «Спецкабель». Все они отредактированы с учетом опыта прошлыхподобных изданий, в каждый внесены полезные изменения.

Во-первых, у нашего завода вышел новый основной каталог. На его страницах можно ознакомиться с нашими изделиями – огнестойкими кабелями для противопожарной защиты, кабелями для систем безопасности, систем сигнализации и управления, промышленного интерфейса RS-485, структурированных кабельных систем и т.д.

Обновленные 3D-модели теперь передают внешний вид и конструкцию изделий более точно. Да и в целом новый каталог стал удобнее для просмотра.

Во-вторых, в свет вышел обновленный каталог кабелей для контрольно-измерительной аппаратуры торговой марки СКАБ®. Теперь здесь уточнены модели кабелей в соответствии с ТУ. Этот каталог также стал удобнее для изучения.

Далее мы рады предложить вашему вниманию новый каталог кабелей оборонного назначения. В этом году каталог стал значительно больше. Всего он включает теперь 160 новых марок и более 5 тысяч маркоразмеров. В него добавлены новые разработки предприятия в рамках программы импортозамещения:

кабели судовые огнестойкие герметизированные на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ

кабели судовые огнестойкие для контрольно-измерительных приборов и передачи данных

кабели судовые для контрольно-измерительных приборов и передачи данных.

Наконец, обновлен каталог огнестойких кабельных линий торговой марки СПЕЦКАБЛАЙН®. В него внесены следующие важные изменения:

1. Пример записи теперь есть на каждой странице (вместо общего примера в конце);

2. Даны разъяснения по поводу того, что именно входит в комплект поставки;

3. Обновлены изображения кабельных коробок, поскольку раньше некоторые фотографии в плане качества оставляли желать лучшего.

Мы рады развиваться и совершенствоваться ради вас!

Скачать и посмотреть каталоги можно по ссылке: http://spetskabel.ru/about/

Обращаем ваше внимание, что на данном домене находится новый единый сайт завода, созданный взамен нескольких существующих. Приглашаем посетить его!

Заказать печатные версии каталогов можно по телефону: 8 (495) 134-21-34 или по электронной почте: info@spetskabel.ru.