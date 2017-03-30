Число пользователей бесплатного Wi-Fi на ЖД-вокзалах превысило 2 миллиона

Фоторепортаж с экспозиции
19 апреля 2017, 17:24
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: ТТК
Уже более 2 миллионов посетителей российских вокзалов являются зарегистрированными пользователями единой сети Wi-Fi от ТрансТелеКома. Стремительно растет и объем скачанного трафика, сегодня пользователи получили и отправили через единую сеть порядка 1 Пб данных. Пассажиры и встречающие используют бесплатный Wi-Fi для обмена сообщениями в мессенджерах, поиска информации в интернете и даже для просмотра полнометражных фильмов онлайн.
Проект Дирекции железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» и компании ТрансТелеКом по оснащению крупнейших вокзальных комплексов бесплатным доступом к сети Wi-Fi успешно реализуется с сентября 2015 года. За это время беспроводным доступом в сеть обеспечены 107 железнодорожных вокзалов страны.
Традиционно, самым «горячим» временем активности в сети стали выходные дни и дни школьных каникул. В марте больше всего трафика через Wi-Fi скачали пассажиры в следующих городах:
1. Москва: Ленинградский, Курский, Ярославский, Казанский и Павелецкий вокзалы – 40,1 Тбайт;
2. Чита – 6,8 Тбайт;
3. Самара – 6,5 Тбайт;
4. Ростов-на-Дону – 6,4 Тбайт;
5. Краснодар – 5,5 Тбайт;
6. Уфа – 5,2 Тбайт.
Больше всего пользователей Wi-Fi соединением было зарегистрировано на вокзалах Москвы (больше 162 тысяч человек), Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Самары и Новосибирска. Только с начала 2017 года новыми пользователями Wi-Fi на вокзалах стали более полумиллиона человек, ежемесячно к беспроводному доступу подключаются около 150 тысяч пассажиров.
Чтобы воспользоваться сервисом бесплатного Wi-Fi на вокзалах, необходимо лишь единожды пройти авторизацию, в дальнейшем устройство пассажира будет автоматически подключаться к сети на любом вокзале, где есть Wi-Fi от ТрансТелеКома.