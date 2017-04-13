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Отраслевые новости: Выставки, форумы

Электротехнический рынок: тенденции развития и бизнес-стратегии

Электротехнический рынок: тенденции развития и бизнес-стратегии

19 апреля 2017, 17:05
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: ЭЛЕКТРО-2017

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Свыше 100 участников из более 30 городов России и стран СНГ собрал на выставке «Электро-2017» V Всероссийский деловой Форум «Электротехника. Бизнес-Стратегии 2017–2018», организованный компанией «Империя» при содействии «Экспоцентра».

Пленарное заседание форума, модератором которого выступил председатель совета директоров «АКГ Градиент Альфа» Павел Гагарин, было посвящено состоянию российского рынка электротехники, вопросам, связанным с особенностями отраслевых технологий.

Оценку факторов, определяющих специфику российского рынка электротехники в настоящий момент, дал вице-президент компании ABB, председатель рабочей группы по модернизации и инновациям Ассоциации европейского бизнеса Михаил Аким. Решающее значение, по мнению эксперта, имеет доступ к мировому рынку компонентов. Он также назвал ключевые технологии, которые влияют на рынок электротехники. Это сенсорные разработки, искусственный интеллект, расширение использования робототехники, совершенствование технологий хранения энергии, 3D-принтинг и ряд других. «Эти технологии развиваются и используются во всем мире, в отдельной компании или стране такие технологии не создать. Единственный путь развития – это путь интеграции, особенно в сфере компонентов», – резюмировал Михаил Аким.

Энергоэффективность и автоматизация – главные тренды рынка электротехники сегодня. Ведущие эксперты отрасли рассказали на форуме о последних новинках  и перспективных направлениях в энергетике и электротехнике.

На форуме собрались представители предприятий отрасли, стремящихся модернизировать производство, создавать выгодный бизнес. Специальные сессии и выступления были посвящены стратегии построения прибыльного предприятия на рынке электротехники, продвижению электротехнической продукции на высококонкурентном рынке, концепции бережливого производства как основном пути оптимизации производства и сокращения издержек предприятия без инвестиций. Участники форума обменились опытом с коллегами и получили практические советы и рекомендации от авторитетных отраслевых экспертов и маркетологов. 

Компания: АО "Экспоцентр"

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