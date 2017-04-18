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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики "Челябэнерго" обеспечили электроснабжение новостройки в Советском районе Челябинска

Энергетики Челябэнерго обеспечили электроснабжение новостройки в Советском районе Челябинска

19 апреля 2017, 11:21
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЛЯБЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ

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Специалисты Челябинских городских электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» построили сетевую инфраструктуру для подачи электроэнергии жилому комплексу «Леонардо». Возведение жилой высотки со встроенными помещениями  общественного назначения ведется в Советском районе Челябинска по ул. Елькина, 88-а.

Энергетики проложили 4 кабельные линии электропередачи классом напряжения 0,4 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена. Суммарная  протяженность кабельных линий составила 2,2 км. Также проведена работа по реконструкции трансформаторной подстанции с заменой элементов функционального оборудования.  Установлены 2 новых силовых трансформатора мощностью 400 кВА каждый. 

Работы по строительству сетевого комплекса выполнены с привлечением подрядных организаций  в рамках исполнения обязательств по договору технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».

Компания: Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Челябэнерго"
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