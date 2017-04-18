Энергетики "Челябэнерго" обеспечили электроснабжение новостройки в Советском районе Челябинска

Фоторепортаж с экспозиции
19 апреля 2017, 11:21
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧЕЛЯБЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Специалисты Челябинских городских электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго» построили сетевую инфраструктуру для подачи электроэнергии жилому комплексу «Леонардо». Возведение жилой высотки со встроенными помещениями общественного назначения ведется в Советском районе Челябинска по ул. Елькина, 88-а.
Энергетики проложили 4 кабельные линии электропередачи классом напряжения 0,4 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена. Суммарная протяженность кабельных линий составила 2,2 км. Также проведена работа по реконструкции трансформаторной подстанции с заменой элементов функционального оборудования. Установлены 2 новых силовых трансформатора мощностью 400 кВА каждый.
Работы по строительству сетевого комплекса выполнены с привлечением подрядных организаций в рамках исполнения обязательств по договору технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «МРСК Урала» - «Челябэнерго».