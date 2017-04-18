 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики МРСК Северного Кавказа в Ингушетии присоединили к сетям новые производства

Энергетики МРСК Северного Кавказа в Ингушетии присоединили к сетям новые производства

19 апреля 2017, 09:50
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ИНГУШЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ

Обсудить на форуме

99 просмотров

Филиал МРСК Северного Кавказа - «Ингушэнерго» (входит в группу компаний «Россети») осуществил технологическое присоединение к своим сетям нового завода по производству биметаллических и алюминиевых радиаторов в городе Карабулаке и швейную фабрику в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района.

Максимальная присоединяемая мощность энергопринимающих устройств составила 2,48 МВт по второй категории надежности классом напряжения электрических сетей 10 кВ.

«Выполняя своевременно и в полном объеме свои обязательства по технологическому присоединению крупных промышленных, коммерческих, жилых и социальных объектов, объектов малого и среднего бизнеса, МРСК Северного Кавказа способствует расширению налоговой базы, созданию новых рабочих мест, реализации жилищной политики регионов своей деятельности, внося тем самым свой вклад в их социально-экономическое развитие», - отметил директор филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго» Султан Цечоев.

Открытие новых объектов состоялось 14 апреля при участии министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, полномочного представителя президента РФ в СКФО Олега Белавенцева, главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

Завод «АТМ» по производству биметаллических и алюминиевых радиаторов – это новое современное автоматизированное производство, оснащенное оборудованием ведущих европейских производителей. Проект предусматривает суммарную производительность 3,1 млн секций в год. Планируется, что в сегменте российских производителей доля компании составит около 15% и до 20% – в импортозамещении радиаторов европейского производства.

Швейное объединение «Ингушетия» при выходе на полную мощность обеспечит постоянной работой порядка 800 жителей. На предприятии будут шить куртки из прочных тканей, джинсовые брюки, пиджаки, постельные принадлежности, джемперы, мужские и женские жакеты. Только брюк из джинсовой ткани планируется выпускать более 155 тысяч изделий в год.

Компания: ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!