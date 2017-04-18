Энергетики МРСК Северного Кавказа в Ингушетии присоединили к сетям новые производства

Фоторепортаж с экспозиции
19 апреля 2017, 09:50
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ИНГУШЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Филиал МРСК Северного Кавказа - «Ингушэнерго» (входит в группу компаний «Россети») осуществил технологическое присоединение к своим сетям нового завода по производству биметаллических и алюминиевых радиаторов в городе Карабулаке и швейную фабрику в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района.
Максимальная присоединяемая мощность энергопринимающих устройств составила 2,48 МВт по второй категории надежности классом напряжения электрических сетей 10 кВ.
«Выполняя своевременно и в полном объеме свои обязательства по технологическому присоединению крупных промышленных, коммерческих, жилых и социальных объектов, объектов малого и среднего бизнеса, МРСК Северного Кавказа способствует расширению налоговой базы, созданию новых рабочих мест, реализации жилищной политики регионов своей деятельности, внося тем самым свой вклад в их социально-экономическое развитие», - отметил директор филиала ПАО «МРСК Северного Кавказа» - «Ингушэнерго» Султан Цечоев.
Открытие новых объектов состоялось 14 апреля при участии министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, полномочного представителя президента РФ в СКФО Олега Белавенцева, главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.
Завод «АТМ» по производству биметаллических и алюминиевых радиаторов – это новое современное автоматизированное производство, оснащенное оборудованием ведущих европейских производителей. Проект предусматривает суммарную производительность 3,1 млн секций в год. Планируется, что в сегменте российских производителей доля компании составит около 15% и до 20% – в импортозамещении радиаторов европейского производства.
Швейное объединение «Ингушетия» при выходе на полную мощность обеспечит постоянной работой порядка 800 жителей. На предприятии будут шить куртки из прочных тканей, джинсовые брюки, пиджаки, постельные принадлежности, джемперы, мужские и женские жакеты. Только брюк из джинсовой ткани планируется выпускать более 155 тысяч изделий в год.