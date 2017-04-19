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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики "МРСК Центра и Приволжья" приняли участие в работе Всероссийской недели охраны труда

Энергетики МРСК Центра и Приволжья приняли участие в работе Всероссийской недели охраны труда

19 апреля 2017, 14:39
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: Sape-2017, МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ

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Представители ПАО «МРСК Центра и Приволжья» приняли участие в работе Третьей Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ). Международная дискуссионная и презентационная площадка была посвящена новейшим тенденциям и перспективам развития деятельности в области охраны труда, обеспечения безопасных условий труда и сохранения здоровья работающих. Организаторами мероприятия выступили Министерство труда и социальной защиты РФ и Межрегиональная Ассоциация содействия обеспечению безопасных условий труда «ЭТАЛОН».

В рамках Всероссийской недели охраны труда проводились научно-практические конференции, панельные дискуссии, круглые столы, ведомственные и корпоративные совещания, семинары и тренинги. В разных форматах обсуждались такие актуальные вопросы, как представление гарантий и компенсаций, социальной защиты, страхования и пенсионного обеспечения работников, пути снижения травматизма и профессиональной заболеваемости, оценка и улучшение условий труда. Кроме того, были проведены разнообразные образовательные мероприятия по направлениям, связанным с охраной труда, промышленной, пожарной и экологической безопасностью. Участникам была предоставлена возможность высказать свои предложения по заданным темам и поделиться с коллегами из других регионов опытом работы.

Также специалисты «МРСК Центра и Приволжья» посетили Международную выставку по промышленной безопасности и охране труда SAPE 2017, проходившую в эти дни в Сочи одновременно с ВНОТ. На одной площадке собрались ведущие зарубежные и российские компании, занимающиеся разработкой и производством продуктов для защиты человека на производстве. Энергетики ознакомились с полным спектром новейших разработок в области промышленной безопасности, гигиены труда, приспособлений для безопасного проведения высотных работ, средств индивидуальной и коллективной защиты персонала предприятий ТЭК.

По словам руководства компании участие в подобных выставках и конференциях по охране труда , обмен опытом с коллегами исключительно важно для повышения производственной безопасности и снижения уровня травматизма в электросетевом комплексе.

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"

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