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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики, спасатели и правоохранители Кущевского района провели совместную антитеррористическую тренировку

Энергетики, спасатели и правоохранители Кущевского района провели совместную антитеррористическую тренировку

19 апреля 2017, 17:16
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО, УЧЕНИЯ

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В станице Кущевской Краснодарского края на территории Кущевского района электрических сетей, энергетики Ленинградского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») провели учебные мероприятия по отработке действий персонала при возникновении террористической угрозы.

В тренировке приняли участие персонал Кущевского РЭС, ОМВД по Кущевскому району, регионального МЧС, единой службы спасения.

Согласно легенде, в районе хранения трансформаторов обнаружен подозрительный предмет. Специалистами был отработан алгоритм действий персонала и участников антитеррористической рабочей группы при обнаружении подозрительного устройства, а также при выявлении незаконно проникших на территорию посторонних лиц.

В ходе учений особое внимание уделялось тренировочным мероприятиям, связанным с эвакуацией персонала и порядком допуска на энергетический объект специалистов и технических средств подразделений правоохранительных органов, МЧС и «скорой помощи».

По итогам учений были отмечены грамотные и профессиональные действия персонала Кущевского РЭС, а также сотрудников частного охранного предприятия.

– На предприятии уделяется самое серьезное внимание защищенности объектов электросетевого распределительного комплекса. В частности, производится монтаж систем видеонаблюдения, систем охранно-пожарной сигнализации, ведутся регулярные проверки инженерно-технических средств обеспечения безопасности энергобъектов, – отметил директор Ленинградского филиала Роман Щеблаков.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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