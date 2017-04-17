ФСК ЕЭС подготовилась к весеннему паводку на Урале

Фоторепортаж с экспозиции
19 апреля 2017, 09:42
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС УРАЛА
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») усилила контроль за линиями электропередачи и подстанциями, находящимися в зоне повышенного риска в период прохождения весеннего паводка на Урале. В случае необходимости энергетики готовы оперативно принять меры для ликвидации возможных нештатных ситуаций на территории Свердловской, Челябинской, Кировской, Оренбургской и Курганской областей, а также Пермского края и Удмуртской Республики с общей численностью населения более 17 млн человек.
В настоящее время проводятся инженерные осмотры участков линий электропередачи, подверженных возможному подтоплению. Особое внимание уделяется линиям, проходящим по территории Пермского края, Удмуртской Республики и севера Свердловской области. Среди них – линии электропередачи от Пермской, Нижнетуринской и Яйвинской ГРЭС, Камской и Воткинской ГЭС.
Проведена уборка снега и чистка водоотводных каналов, осуществлена проверка исправности плавсредств, помп, насосов, средств индивидуальной защиты сотрудников, специальной техники.
В филиале создана противопаводковая комиссия, основной задачей которой является оперативное принятие решений по устранению аварийных ситуаций. Для информирования об угрозе чрезвычайных ситуаций и координации действий при их ликвидации налажено взаимодействие с региональными гидрометеорологическими службами, территориальными подразделениями МЧС России, местными администрациями.