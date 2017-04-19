ФСК ЕЭС сообщает о кадровых перестановках

19 апреля исполняющим обязанности заместителя Председателя Правления – Главного инженера назначен Дмитрий Воденников, генеральным директором филиала ФСК ЕЭС – МЭС Сибири стал Дмитрий Очайкин.



Дмитрий Воденников назначен исполняющим обязанности заместителя Председателя Правления – Главного инженера ФСК ЕЭС. Он будет утвержден в должности Советом директоров компании. Ранее Д. Воденников возглавлял филиал ФСК ЕЭС – МЭС Сибири.



Владимир Дикой, работавший заместителем Председателя Правления – Главным инженером ФСК ЕЭС до настоящего времени, останется в компании в качестве советника Председателя Правления.



Новым руководителем сибирского филиала ФСК ЕЭС стал Дмитрий Очайкин, ранее занимавший должность заместителя генерального директора по экономике и финансам МЭС Волги.



Дмитрий Александрович Воденников окончил Курганский государственный университет по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств». В 1996 году начал работать инженером службы релейной защиты и автоматики в Западных электрических сетях «Курганэнерго». Спустя шесть лет переведен на начальника службы подстанций. В 2006 году перешел в МЭС Западной Сибири заместителем генерального директора по развитию и взаимоотношениям с клиентами. С 2007 по 2010 гг. работал в должности директора по инвестициям и поддержанию состояния активов. В январе 2011 года назначен первым заместителем генерального директора – главным инженером МЭС Западной Сибири. С апреля 2015 года по апрель 2017 года руководил МЭС Сибири.



Владимир Петрович Дикой в 1981 году окончил Московский энергетический институт по специальности «Электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства». Кандидат технических наук. Более чем 32 года работы в энергетике. В 1995 году назначен Главным инженером в «Центрэнерго» Москвы, а в 1997 году главным инженером, а затем Первым заместителем Генерального директора - главным инженером Территориального обособленного подразделения РАО «ЕЭС России» - Центральных межсистемных электрических сетей (МЭС Центра). В том же году стал Начальником Департамента электрических сетей РАО «ЕЭС России» и проработал в этой должности до 2002 года. Работал в ФСК ЕЭС на следующих должностях: начальник Департамента электрических сетей, начальник Департамента управления регионами, заместитель Генерального директора по производству ОАО «Главсетьсервис ЕНЭС», Заместитель главного инженера ФСК ЕЭС с 2009 года. В 2013 году был назначен Заместителем Председателя Правления - главным инженером компании. Является Членом Правления ПАО «ФСК ЕЭС».



Дмитрий Валерьевич Очайкин окончил Уральский государственный технический университет по специальности «Электроэнергетические системы и сети» и Федеральное государственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования по специальности «Экономика и управление на предприятии (в энергетике)». С 1989 года начал работать в «Свердловэнерго». Начинал трудовой путь с электрослесаря по ремонту и обслуживанию автоматики, затем занимал должность мастера, начальника цеха, начальника отдела и заместителя главного инженера по ремонтам. В ФСК ЕЭС работает с 2006 года, когда был назначен заместителем генерального директора по корпоративным сервисам МЭС Западной Сибири, затем возглавил финансово-экономический блок в должности заместителя генерального директора по экономике и финансам МЭС Волги. В 2008-2009 гг. исполнял обязанности генерального директора МЭС Волги.