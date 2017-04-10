Компания "Изолятор" выступила партнёром Конгресса "Электромонтаж-2017"

В дни проведения выставки «ЭЛЕКТРО-2017», в рамках Чемпионата «Молодые профессионалы» «WorldSkills Russia» прошел Всероссийский Конгресс «Электромонтаж-2017: Технологии инновационного развития». Второй год подряд партнером мероприятия выступает компания «Изолятор».



В мероприятии приняли участие представители профильных министерств и ведомств, эксперты и компетентные представители крупных энергомашиностроительных компаний, представители транспортной инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства, а также институты по подготовке кадрового потенциала.



В ходе сессии «Сборка и монтаж электротехнического оборудования, диагностика и сервис» ведущий шеф-инженер СВН-Сервис компании «Изолятор» Алексей Пилюгин выступил с докладом о контроле состояния высоковольтного оборудования методом онлайн-взаимодействия между производителем и потребителем. В своём выступлении он отметил, что завод «Изолятор» внедряет автоматизированную информационную систему, база данных которой будет содержать всю информацию о высоковольтном вводе. То есть, любая эксплуатирующая организация сможет иметь прямую связь с заводом-изготовителем, что позволит принимать решения при эксплуатации вводов максимально оперативно и грамотно. Учитывая довольно развитую сеть услуг по предоставлению интернета, а также активно развивающийся мобильный интернет, данный сервис в будущем будет удобен и востребован, и позволит наладить еще более плотное сотрудничество с эксплуатантом, что является одним из залогов успешного и безаварийного использования электротехнической продукции.



В рамках работы Конгресса состоялась специальная выездная сессия на завод «Изолятор». В ходе ознакомительной экскурсии по заводу, участники конгресса познакомились с инновационными конструкторскими разработками и основными этапами производства высоковольтных вводов, в том числе с уникальной технологией производства высоковольтных вводов с RIP-изоляцией.



На сегодняшний день компания «Изолятор» сотрудничает в вопросах обучения персонала монтажу, эксплуатации и аварийно-восстановительным работам высоковольтных вводов с крупнейшими сетевыми компаниями страны. Взаимодействие производителя с потребителем продолжается в течении всего срока жизни трансформаторного и реакторного оборудования.



Сегодня компания «Изолятор» — современное высокотехнологичное предприятие, оборудованное по последнему слову техники, способное разрабатывать, производить и испытывать вводы переменного и постоянного тока в диапазоне 20–1150 кВ. Производственная база предприятия позволяет выпускать 12 тыс. высоковольтных вводов в год. Компания постоянно расширяет номенклатуру высоковольтных вводов за счет принципиально новых разработок, проводит конструктивную и технологическую модернизацию выпускаемой продукции. За более чем 120-летнюю историю предприятием выпущено более 620 тысяч высоковольтных вводов, несущих службу на подавляющем большинстве энергообъектов России и стран СНГ, а также в более чем 30 странах мира.