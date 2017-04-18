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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Кубаньэнерго повысило надежность электроснабжения потребителей западной части Краснодара

Кубаньэнерго повысило надежность электроснабжения потребителей западной части Краснодара

19 апреля 2017, 10:08
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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Специалисты филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа компаний ПАО «Россети») Краснодарские электрические сети провели капитальный ремонт воздушной линии электропередачи 110 кВ «Отпайка к ПС Военгородок», что позволило значительно повысить надежность электроснабжения 18 тыс. человек, проживающих в западной части города Краснодара.

На линии 110 кВ «Отпайка к ПС Военгородок» энергетики провели комплекс технических мероприятий, направленных на поддержание и восстановление первоначальных эксплуатационных характеристик ЛЭП. Для обеспечения безопасного функционирования энергообъекта энергетики вдоль данной линии расчистили почти два километра лесной просеки от древесно-кустарниковой растительности. Своевременная чистка трассы позволяет исключить технологические нарушения из-за падения деревьев на провода, перекрытия линий ветвями деревьев, защищает от пожаров.

– Капитальный ремонт ЛЭП является одним из этапов реализации ремонтной программы, – отметил директор филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети Владимир Михайлов. – Ремонтная программа – это масштабный комплекс мероприятий, направленных на поддержание в технически исправном состоянии всего электросетевого хозяйства энергорайона.

До начала октября 2017 года на территории Краснодарского энергорайона планируется выполнить капитальный ремонт 55 воздушных ЛЭП и комплексный ремонт 46 трансформаторных подстанций различного класса напряжения.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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