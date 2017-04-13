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Отраслевые новости: Энергетика

Лыткарино признано лидером по скорости подключения к электросетям "Мособлэнерго"

Лыткарино признано лидером по скорости подключения к электросетям Мособлэнерго

19 апреля 2017, 16:38
Рубрика: Энергетика
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ

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Подмосковное Лыткарино по итогам 2016 года заняло лидирующие позиции по скорости прохождения процедур технологического присоединения к электрическим сетям АО "Мособлэнерго". Средний срок от подачи заявки до подачи напряжения здесь составил всего 9 дней. Об этом заявил заместитель директора профильного департамента компании Роман Пекуров в ходе прошедшего в Доме правительства Московской области семинара по вопросам техприсоединения.

Статистика отслеживалась в категории заявителей, присоединяющих мощность до 150 кВт и являющихся юридическими лицами. Срок в 14 дней отмечен в Наро-Фоминске, 15 и 18 дней - во Фрязино и Ивантеевке соответственно.

"Для компании это большое достижение, с учетом того, что по нормативам срок подключения заявителей до 150 кВт может доходить до 6 месяцев. В "Мособлэнерго" процедура оформления документов значительно упрощена, что дает нам возможность в разы сократить и сроки самого подключения", - отметил Роман Пекуров.

АО "Мособлэнерго" ввело ряд электронных сервисов, специально разработанных для удаленной подачи и подписания документов на технологическое присоединение через Интернет. В 2016 году 34% клиентов компании, включая юридических лиц, предпочли данную услугу традиционному обращению в офисы обслуживания "Мособлэнерго".

Компания: АО "Мособлэнерго"
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