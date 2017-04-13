Лыткарино признано лидером по скорости подключения к электросетям "Мособлэнерго"

Фоторепортаж с экспозиции
19 апреля 2017, 16:38
Рубрика: Энергетика
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ
Подмосковное Лыткарино по итогам 2016 года заняло лидирующие позиции по скорости прохождения процедур технологического присоединения к электрическим сетям АО "Мособлэнерго". Средний срок от подачи заявки до подачи напряжения здесь составил всего 9 дней. Об этом заявил заместитель директора профильного департамента компании Роман Пекуров в ходе прошедшего в Доме правительства Московской области семинара по вопросам техприсоединения.
Статистика отслеживалась в категории заявителей, присоединяющих мощность до 150 кВт и являющихся юридическими лицами. Срок в 14 дней отмечен в Наро-Фоминске, 15 и 18 дней - во Фрязино и Ивантеевке соответственно.
"Для компании это большое достижение, с учетом того, что по нормативам срок подключения заявителей до 150 кВт может доходить до 6 месяцев. В "Мособлэнерго" процедура оформления документов значительно упрощена, что дает нам возможность в разы сократить и сроки самого подключения", - отметил Роман Пекуров.
АО "Мособлэнерго" ввело ряд электронных сервисов, специально разработанных для удаленной подачи и подписания документов на технологическое присоединение через Интернет. В 2016 году 34% клиентов компании, включая юридических лиц, предпочли данную услугу традиционному обращению в офисы обслуживания "Мособлэнерго".