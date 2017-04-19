"НИИ Микроприборов им. Г.Я. Гуськова" представит новую разработку на выставке "Связь"

Фоторепортаж
19 апреля 2017, 17:43
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: СВЯЗЬ-2017
На предстоящей в апреле этого года выставке «Связь» АО «НИИ Микроприборов им. Г.Я. Гуськова» представит свою разработку - приемо-передающий модуль S-диапазона.
Новый модуль S-диапазона предназначен для усиления передаваемых и принимаемых радиоимпульсов в составе АФАР. Модуль работает в диапазоне частот от 2700 до 2900 МГц, с коэффициентом шума не более 2 дБ и имеет КПД не менее 25 %.
Основными конкурентными преимуществами являются: возможность разработки и производства по индивидуальным требованиям заказчика в сжатые сроки, включая разработку конструкторской документации и программного обеспечения; гарантированное сопровождение разработанных и изготовленных изделий на протяжении всего срока эксплуатации
Оценить разработку и получить исчерпывающую информацию о ее особенностях можно на стенде НИИМП в Павильоне 2 зал 2, стенд 22B81.
Организатор выставки «Связь. Информационные и коммуникационные технологии» - АО «Экспоцентр» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Федерального агентства связи (Россвязь), Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Выставка пройдет с 25 по 28 апреля 2017 г. в ЦВК «Экспоцентр».
14.04.2017 г. Разработка компании "ТелеСвязь" на выставке "Связь-2017"