 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Выставки, форумы

"НИИ Микроприборов им. Г.Я. Гуськова" представит новую разработку на выставке "Связь"

НИИ Микроприборов им. Г.Я. Гуськова представит новую разработку на выставке Связь

19 апреля 2017, 17:43
Рубрика: Выставки, форумы
Метки: СВЯЗЬ-2017

Обсудить на форуме

188 просмотров

Связь-2017

На предстоящей в апреле этого года выставке «Связь» АО «НИИ Микроприборов им. Г.Я. Гуськова» представит свою разработку - приемо-передающий модуль S-диапазона.

Новый модуль S-диапазона предназначен для усиления передаваемых и принимаемых радиоимпульсов в составе АФАР. Модуль работает в диапазоне частот от 2700 до 2900 МГц, с коэффициентом шума не более 2 дБ и имеет КПД не менее 25 %.

Основными конкурентными преимуществами являются: возможность разработки и производства по индивидуальным требованиям заказчика в сжатые сроки, включая разработку конструкторской документации и программного обеспечения; гарантированное сопровождение разработанных и изготовленных изделий на протяжении всего срока эксплуатации

Оценить разработку и получить исчерпывающую информацию о ее особенностях можно на стенде НИИМП в Павильоне 2 зал 2, стенд 22B81.

Организатор выставки «Связь. Информационные и коммуникационные технологии» - АО «Экспоцентр» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Федерального агентства связи (Россвязь), Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Выставка пройдет с 25 по 28 апреля 2017 г. в ЦВК «Экспоцентр».

Компания: Связь-2017

Новости связанные с этой компанией:

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!