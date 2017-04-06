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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Около 500 работников Костромаэнерго в первом квартале получили возможность пройти профессиональное обучение

Около 500 работников Костромаэнерго в первом квартале получили возможность пройти профессиональное обучение

19 апреля 2017, 17:34
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОСТРОМАЭНЕРГО

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В филиале ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго" подвели итоги работы по организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации персонала в первом квартале 2017 года. Возможность пройти обучение в этот период получили 483 работника предприятия, в том числе 287 представителей рабочих специальностей, 143 - руководящего звена, а также 53 специалиста.

Основными направлениями обучения стали профессиональная подготовка и переподготовка рабочего персонала на получение профильной или смежной рабочей профессии, а также повышение квалификации сотрудников. Так, в преддверии очередной ремонтной кампании 236 работников предприятия прошли профессиональную переподготовку по специальностям «вальщик леса», «стропальщик», «диспетчер», «электромонтер», «мастер различных направлений деятельности».

Особое внимание в Костромаэнерго уделяется профессиональной подготовке персонала службы механизации и транспорта. В первом квартале 56 водителей прошли подготовку по методам защитного вождения, четверо обучены и аттестованы на допуск к работе водителями снегоходов.

Для обеспечения качественной профессиональной подготовки работников предприятие активно сотрудничает с профильными учреждениями дополнительного и высшего образования – Костромским энергетическим техникумом им. Ф. В. Чижова (КЭТ), Ивановским Энергетическим университетом, Институтом дополнительного образования (ИДПО), Костромской государственной сельскохозяйственной академией (КГСХА). Так, на данный момент 53 энергетика по направлению филиала заочно обучаются в КЭТ и КГСХА.

Система обучения персонала в Костромаэнерго направлена на поддержание высокого профессионального уровня сотрудников, создание условий для их карьерного и личностного роста. В общей сложности в 2017 году обучение пройдут около 900 работников филиала.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Костромаэнерго"
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