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Отраслевые новости: Россия

Онлайн-викторина "Знаешь ли ты историю электроэнергетики?"

Онлайн-викторина Знаешь ли ты историю электроэнергетики?

19 апреля 2017, 15:23
Рубрика: Россия
Метки: НАДЕЖНАЯ СМЕНА

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28 апреля (пятница) пройдет онлайн-викторина «Знаешь ли ты историю электроэнергетики?», в рамках которой участникам предстоит ответить на 20 занимательных вопросов, связанных со становлением и развитием науки, а также с интересными фактами об электроэнергетике.

 Цель викторины – повышение мотивации студентов к изучению и анализу истории электроэнергетики, а также повышение уровня знаний в этой области.

Викторина проводится в третий раз. При этом формат мероприятия в этом году существенно изменился – конкурс пройдет в два этапа в онлайн-режиме.

«Мы решили попробовать новый формат, чтобы в викторине смогли принять участие не только студенты наших постоянных вузов-партнеров, но и всех технических университетов страны. По-новому мы подошли и к формированию блока вопросов, участников этого года ожидает много интересного», - отметил директор Благотворительного фонда «Надежная смена» Артем Королев.

Принять участие в викторине могут студенты дневных отделений российских технических вузов, обучающиеся по электроэнергетическим и электротехническим направлениям - индивидуально или в командах (до 3 человек).

Для того, чтобы стать участником необходимо зарегистрироваться в специальном разделе на сайте Благотворительного фонда «Надежная смена» - http://fondsmena.ru/project/viktorina2017/. Регистрация открывается 18 апреля.

Викторина реализуется в соответствии с планом совместной работы ПАО «ФСК ЕЭС» и АО «СО ЕЭС» на базе мероприятий Молодежной секции РНК СИГРЭ и плана студенческих мероприятий АО «СО ЕЭС». Оператором Плана совместной работы выступает Фонд «Надежная смена».

Оперативная информация об олимпиаде  на сайте благотворительного фонда «Надежная смена»: http://fondsmena.ru/.

Оргкомитет:
Мария Зеленяк, тел. + 7 (965) 404 72 44, e-mail:zelenyak@fondsmena.ru

Информационная поддержка:
Евгения Московских, тел + 7 (916) 530 15 44, e-mail:moskovskikh@fondsmena.ru

Компания: БФ "Надежная Смена"

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