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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Подстанции "Сургутская" прибавят мощности

Подстанции Сургутская прибавят мощности

19 апреля 2017, 11:01
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОМСКЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ

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В рамках реализации инвестиционной программы 2017 года филиал ПАО «МРСК Сибири» (дочерняя компания ПАО «Россети») – «Омскэнерго» приступил к активной фазе реконструкции подстанции 110/35/10 кВ «Сургутская». По окончании работ суммарная трансформаторная мощность энергообъекта увеличится более чем в половину – с 32 до 50 МВА, что позволит обеспечить надежное энергоснабжение имеющихся промышленных и бытовых потребителей и подключение новых.

Подстанция 110/35/10 кВ «Сургутская» была введена в эксплуатацию в 70-х годах прошлого века. От нее запитаны предприятия и бытовые потребители населенных пунктов Красная Горка, Дружино, Горячий ключ, Красногорский водоподъемный гидроузел, ремонтно-эксплуатационная база флота, асфальтобетонный завод, насосные и очистные сооружения и ряд других промышленных объектов. На сегодняшний день оборудование подстанции технически устарело. К тому же, имеющейся мощности недостаточно для технологического присоединения новых потребителей активно застраивающихся пригородных поселков.

В настоящее время на объекте уже установлено комплектное распределительное устройство 10 кВ, совмещенное с общеподстанционным пунктом управления, выполнен монтаж панелей управления коммутационными аппаратами 10, 35, 110 кВ, шкафов релейной защиты и автоматики и щитов собственных нужд постоянного тока. В середине мая подрядная организация начнет поэтапный демонтаж силовых трансформаторов, коммутационных аппаратов 110 кВ и порталов с последующей установкой нового – более мощного - оборудования.

Завершить реконструкцию планируется в 2018 году. В результате, отмечают специалисты Омскэнерго, подстанция «Сургутская» будет отвечать самым современным требованиям. Установка нового оборудования и монтаж вторичных систем обеспечат возможность дистанционно управлять коммутационными аппаратами подстанции без присутствия оперативного персонала, удаленно снимать показания приборов учета электроэнергии и контролировать территорию.

Подстанция «Сургутская» является одним из ключевых проектов инвестиционной программы Омскэнерго, реализация которого станет важным шагом в укреплении надежности омской энергосистемы.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго"

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