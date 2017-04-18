Погибли в дыму

Фоторепортаж с Конгресса "Электромонтаж 2017"
и отраслевого чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)"
19 апреля 2017, 11:29
Рубрика: Россия
Метки: КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
В Бутырском районном суде столицы началось рассмотрение уголовного дела о пожаре на складе московской типографии, при котором погибли 17 человек.
Пожар произошел в конце августа прошлого года в здании типографии на севере Москвы. Причем возник пожар в одноэтажном складском помещении административно-производственного здания около десяти утра. Все погибшие - молодые женщины в возрасте 18 - 23 лет. Из них 14 - граждане Киргизии и трое россиян. По данным следствия, задохнувшиеся в дыму гастарбайтеры работали без договоров.
Отвечают в суде за эту трагедию генеральный директор типографии "Печатный экспресс" Сергей Москвин и главный инженер этой компании, который, кстати, отвечал за соблюдение требований пожарной безопасности, Антон Яцков.
Подробности вчерашнего заседания суда неизвестны, потому что это были предварительные слушания, которые согласно закону проходят в закрытом режиме.
Первоначальная версия о том, что возгорание могло возникнуть в результате короткого замыкания, позже подтвердилась. По данным следствия, пожар возник из-за неисправности светильников и очень быстро распространился из-за захламленности помещения токсичными веществами. Причем установлено, что из-за самовольного изменения в конструкции здания дверь пожарного хода была заперта, что не позволило погибшим сотрудникам выбраться из горящего помещения.
По утверждению руководителя межрегиональной общественной организации "Кыргызское единение" Абдыгана Шакирова, его соотечественники работали на складе типографии больше года без трудового договора. Девушки и парни. Около 70 человек.