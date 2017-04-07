Prysmian Group - шаги к успеху!

Prysmian Group продолжает делать успешные шаги на пути к развитию честного рынка КПП в России, а также повышению стандартов качества продукции. Компания завоевала славу надёжного поставщика. Сейчас она является проверенным и постоянным партнёром таких крупных организаций как “Русский Свет”, “ЭТМ”, “АВС Электро”, “Ленэнерго”, “ФСК ЕЭС”, “Лукойл”, и “Газпром”. Почти каждая из вышеперечисленных компаний продолжает активно работать с Prysmian, таким образом подтверждая своё доверие к её инновационной и надёжной продукции. Кроме того, многие из этих компаний часто награждают и номинируют Prysmian на призовые места в ходе совместных мероприятий и выставок.

Как результат, начало выставочного сезона в компании Prysmian RUS прошло очень динамично. К ключевым событиям первого квартала можно отнести выставку в Сколково (организатором которой выступала компания-партнёр Русский Свет), выставку в городе Пермь (организатор компания-партнер ЭТМ) и ежегодную международную выставку кабельно-проводниковой продукции Cabex-2017.

В Сколково компания Prysmian Group представила результаты проводимой ею кампании “Кабель без опасности” и провела презентацию, в ходе которой посетители смогли оценить преимущества качественной кабельно-проводниковой продукции, обменяться мнениями и получить грамотную консультацию. Директор по продажам энергетических кабелей и автопроводов, Кузнецов Сергей Николаевич, выступил с презентацией, рассказав в теории и продемонстрировав на практике, почему именно качественный кабель является безопасным.

В городе Пермь Prysmian стала участником круглого стола под названием “Стандарты качества КПП”. Все мы понимаем, что кризис порождает сокращение издержек, которые в свою очередь приводят к экономии затрат на производстве ради получения большей прибыли. Эти факторы приводят к производству дешёвой продукции низкого качества. Обсуждение данных проблем и стало ключевой темой круглого стола, организованного компанией ЭТМ.

Закрывающим мероприятием первого квартала стала международная выставка Cabex, проходившая с 21 по 23 марта. Впервые наша компания стала участником такого масштабного мероприятия! На выставке были продемонстрированы образцы высоковольтного кабеля на 330 кВ, муфта для высоковольтной линии, образец кабеля на 600 кВ, который производится на одном из зарубежных заводов группы по технологии P-Laser, разработанной непосредственно в Prysmian Group, а также широкий ассортимент образцов низковольтного безопасного кабеля.

По словам Сергея Кузнецова, несмотря на кризисные явления, объёмы Prysmian в России растут: хорошо прирастает как низковольтный сегмент, так и объёмы кабелей среднего и высокого напряжения. Сергей Кузнецов также добавил, что на 2017 год Prysmian Russia запланировала расширение номенклатуры в низковольтном сегменте: кабели из изоляции из сшитого полиэтилена, кабели повышенной огнестойкости, пониженной токсичности и гибридные кабели с силовой и телекоммуникационной составляющей, а также множество других крупных проектов.

Полную версию интервью Кузнецова, записанного на выставке Cabex-2017 смотрите здесь: http://video.ruscable.ru/view-1743.html.

Prysmian Group Russia продолжит активно сотрудничать со своими парнёрами в организации различных мероприятий и выставок. С 17 по 18 мая низковольтная продукция компании будет представлена на выставке Энерго-Volga-2017 в Волгограде, 01 июня – на выставке в Новосибирске, организованной совместно с компанией “Русский Свет”. Также в октябре 2017 г. компания примет участие в важнейшем электро-техническом мероприятии России – Международном Форуме-выставке "RUGRIDS-ELECTRO" и, как обычно, представит свои новейшие технологические разработки и решения, призванные совершенствовать, расширять и модернизировать электроэнергетическую инфраструктуру.