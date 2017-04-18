Росстат: в марте зафиксирован рост промышленного производства

Фоторепортаж с экспозиции
19 апреля 2017, 10:43
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Рост промышленного производства, по данным Федеральной службы государственной статистики в марте 2017 года по сравнению с февралем 2017 года составил 12,7%.
Так, добыча полезных ископаемых в марте увеличилась на 0,2% в годовом выражении, по сравнению с предыдущим месяцем (февраль) — 9,4%. В то же время в обрабатывающих производствах в годовом выражении зафиксирован рост на 1%, в месячном — на 17,4%.
Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений в годовом выражении продемонстрировали рост на 3,4%, по сравнению с предыдущим месяцем — на 6%.
По итогам первого квартала текущего года добыча полезных ископаемых возросла на 1,2% в годовом выражении, обеспечение электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха выросло на 1,3%.