Руководители технологического блока Системного оператора обсудили актуальные вопросы управления электроэнергетическим режимом ЕЭС России

В Ростове-на-Дону под руководством заместителя Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Сергея Павлушко прошло техническое совещание руководителей технологического функционального блока Системного оператора с заместителями генеральных директоров филиалов АО «СО ЕЭС» Объединенных диспетчерских управлений (ОДУ).



По видеоконференцсвязи в совещании также приняли участие директора по управлению режимами – главные диспетчеры, директора по техническому контроллингу, директора по развитию технологий диспетчерского управления филиалов Системного оператора ОДУ.



Открывая совещание, Сергей Павлушко подвел итоги работы Системного оператора за период с момента проведения предыдущего технического совещания в декабре 2016 года и проанализировал выполнение принятых на нем решений. Он рассказал об основных задачах, стоящих перед технологическим функциональным блоком, а также уделил внимание вопросам совершенствования нормативно-технического регулирования в электроэнергетике и технологического взаимодействия с субъектами электроэнергетики.



Сергей Павлушко отметил, что в начале марта этого года вышло постановление Правительства Российской Федерации, обеспечивающее реализацию новых положений Федерального закона «Об электроэнергетике», в соответствии с которыми Правительство Российской Федерации и федеральные органы исполнительной власти, в частности, Минэнерго России, наделены полномочиями по установлению обязательных требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики. Таким образом, полностью сформирована правовая основа для принятия новых и актуализации ранее принятых нормативно-технических документов в сфере электроэнергетики. АО «СО ЕЭС» направило в Минэнерго РФ предложения по разработке первоочередных нормативных документов. Сергей Павлушко также напомнил, что с декабря прошлого по март текущего года введены в действие два национальных стандарта в области оперативно-диспетчерского управления и еще один стандарт был утвержден. Также утверждены четыре стандарта организации АО «СО ЕЭС», в частности, в области организации работы релейной защиты и автоматики (РЗА). Сергей Павлушко подчеркнул, что работа РЗА все еще недостаточно регламентирована и перед Системным оператором стоит важная задача по ликвидации этого нормативного пробела.



По итогам состоявшегося в январе этого года совещания в ОАО «РЖД» с участием представителей Системного оператора, проведена актуализация Регламента взаимодействия между компаниями при осуществлении контроля за аварийностью, техническим состоянием и уровнем эксплуатации электросетевых объектов ОАО «РЖД», которые входят в состав ЕЭС России и влияют на режим ее работы. Принято решение о необходимости разработки и утверждения совместных документов, определяющих порядок взаимодействия при реализации мероприятий по повышению наблюдаемости и управляемости режимов работы объектов электросетевого хозяйства ОАО «РЖД», технологическом присоединении к электрическим сетям и при разработке и реализации программ повышения надежности и перспективного развития электросетевого комплекса, а также решение о взаимодействии при формировании перечня мероприятий на объектах электросетевого хозяйства для включения их в инвестиционную программу ОАО «РЖД».



Директор по управлению режимами ЕЭС – главный диспетчер Михаил Говорун остановился на основных принципах управления электроэнергетическим режимом с использованием программно-технического комплекса – системы мониторинга запаса устойчивости (СМЗУ), обеспечивающего максимальное использование пропускной способности сети в зависимости от текущих схемно-режимных условий. Михаил Говорун также представил доклад, посвященный вопросам организации информационного обмена диспетчерских центров Системного оператора с ветровыми (ВЭС) и солнечными электростанциями (СЭС) и дистанционного управления (телеуправления) их оборудованием. Он отметил, что Системный оператор приступил к реализации пилотных проектов по телеуправлению режимом работы СЭС и начал разработку типовых документов, определяющих требования при организации телеуправления режимом их работы.



Также был рассмотрен ряд вопросов, касающихся деятельности Системного оператора в области совершенствования эксплуатации устройств релейной защиты и автоматики (РЗА) в ЕЭС России, в том числе актуальные вопросы обеспечения работоспособности частотной делительной автоматики, порядок применения оперативного ускорения резервных защит ЛЭП и автотрансформаторов, порядок выдачи диспетчерскими центрами субъектам электроэнергетики параметров настройки РЗА, организация взаимодействия АО «СО ЕЭС» и субъектов электроэнергетики по вопросам соблюдения заданного режима заземления нейтралей трансформаторов 110 кВ. По итогам обсуждения Сергей Павлушко отметил назревшую необходимость дальнейшей регламентации внутренних деловых процессов Системного оператора и взаимодействия диспетчерских центров с субъектами электроэнергетики в области эксплуатации устройств РЗА.



Директор по техническому контроллингу Павел Алексеев представил доклад, в котором проанализировал существующие графики временного отключения потребления (ГВО) в ЕЭС России, структуру их ввода и объемов. Он отметил, что при согласовании диспетчерскими центрами ГВО на 2017–2018 годы необходимо не допускать включение в объемы 5- и 20-минутных очередей ГВО нагрузку с заведомо невыполнимым временем ввода. Также необходимо оптимизировать структуру отдачи команд первичным получателям в целях повышения эффективности ввода ГВО при ликвидации аварий.



Заместитель директора по управлению развитием ЕЭС Денис Пилениекс рассказал об основных положениях нового документа – Общих правил проведения АО «СО ЕЭС» проверок выполнения технических решений при строительстве, реконструкции объектов электроэнергетики, технологическом присоединении энергопринимающих устройств и объектов электроэнергетики к электрическим сетям и оформления их результатов. Документ определяет порядок разграничения компетенций между исполнительным аппаратом и филиалами АО «СО ЕЭС» ОДУ и РДУ при проведении проверок, а также порядок участия представителей Системного оператора в осмотре электроустановок и оформления результатов осмотра.



В рамках технического совещания состоялся круглый стол, на котором обсуждались текущие вопросы технологической деятельности АО «СО ЕЭС».



Всего на совещании рассмотрено более двадцати вопросов. По итогам совещания сформированы поручения, направленные на решение актуальных задач по всем направлениям деятельности технологического блока Системного оператора и его филиалов.