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Отраслевые новости: Энергетика

Системный оператор и "Кузбассэнергосбыт" изучают потенциал внедрения механизма ценозависимого потребления на розничном рынке

Системный оператор и Кузбассэнергосбыт изучают потенциал внедрения механизма ценозависимого потребления на розничном рынке

19 апреля 2017, 09:14
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС

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Проведенное в марте 2017 года анкетирование потребителей, обслуживаемых гарантирующим поставщиком ОАО «Кузбассэнергосбыт» (Кемеровская область), выявило востребованность механизма ценозависимого снижения потребления среди субъектов розничного рынка.

Анкетирование проводилось среди 193 крупных потребителей, у которых потребляемая фактическая мощность в пиковые часы декабря 2016 года составила более 100 кВт. Исследование продемонстрировало значительный потенциал внедрения технологии ценозависимого потребления электроэнергии в механизмы розничного рынка электроэнергии.

Большинство ответивших указали, что расходуют электроэнергию на производственные нужды, освещение и насосные системы. 19% от общего количества отметили имеющуюся у них технологическую возможность перераспределять потребление электроэнергии в течение суток, а 11% сообщили о готовности рассмотреть возможность за денежную компенсацию изменять свое энергопотребление, при условии, что такое изменение будет происходить не чаще, чем 10 раз в месяц. Принять участие в механизме ценозависимого потребления готовы предприятия угольной промышленности, промышленности стройматериалов, машиностроения, сельского хозяйства, торговли и других отраслей.

Технология ценозависимого потребления уже успешно внедряется на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Первая процедура отбора компаний – участников прошла осенью прошлого года. В итоговый перечень вошли четыре покупателя электроэнергии и мощности – компании холдинга «РУСАЛ».

Разработка целевых условий механизма участия розничных потребителей в ценозависимом снижении потребления в настоящее время является одной из перспективных задач, в решении которой принимает участие Системный оператор.

Снижение потребления электроэнергии потребителями в часы пиковых нагрузок должно достигаться без ущерба для основного производства. Среди возможных технологий разгрузки, исключающих существенные технологические риски, – регулирование интенсивности работы двигателей насосно-перекачивающих систем, изменение уставок (параметров настройки) термостатов систем кондиционирования или холодильных установок, незначительное изменение технологического процесса, загрузка собственных генерирующих установок.

О технологии управления спросом

Экономическое управление спросом (в западной традиции – Demand Response) подразумевает снижение энергопотребления конечным потребителем при определенных экономических сигналах рынка электроэнергии с получением выручки за осуществление такого снижения потребления.

Управление спросом обеспечивает экономическую эффективность работы энергосистемы в пиковые часы, позволяя избежать привлечения менее эффективных генерирующих объектов для покрытия спроса на электроэнергию. При этом относительно небольшое снижение потребления может привести к существенному снижению цены на электроэнергию.

Начиная с 2010 г. Demand Response активно развивается на рынках электроэнергии и получил возможность конкурировать с производством электроэнергии. Программы управления спросом внедряются в США, Евросоюзе, Австралии, Новой Зеландии, Китае и других странах.

Компания: АО "СО ЕЭС"

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