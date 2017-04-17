Совет директоров "Россетей" утвердил программу модернизации электросетевого комплекса

Фоторепортаж с экспозиции
19 апреля 2017, 16:28
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ
На очном заседании Совета директоров ПАО «Россети» 17 апреля 2017 года под председательством Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака утверждена программа модернизации электросетевого комплекса.
Документ включает в себя ряд мер, направленных на повышение надежности электроснабжения потребителей и экологичности сетевой инфраструктуры в целом, а также на внедрение современных отечественных разработок в области электротехнического оборудования.
Программа предусматривает анализ индекса технического состояния подстанций и линий электропередачи с последующей расстановкой приоритетов проведения мероприятий по их реконструкции и реновации.
Планируется пересмотреть планы проведения модернизации инфраструктуры дочерних компаний в зависимости от наступления критических рисков при продолжении эксплуатации существующего оборудования.
Документ сформирован в физических параметрах, что позволит в рамках существующих инвестиционных программ распределить имеющиеся финансовые ресурсы на реализацию первоочередных мероприятий по обеспечению надежности существующих объектов электросетевого комплекса.
Такой подход значительно повысит эффективность управления сетевой инфраструктурой, сократит потери электроэнергии до нормативных значений и снизит число технологических нарушений.
Как отметил Председатель Совета директоров, решение о принятии программы обсуждалось давно и после многочисленных консультаций со всеми заинтересованными сторонами теперь оно официально утверждено.
«Принятие программы позволит начать переход к управлению оборудованием и объектами электроэнергетики по их фактическому техническому состоянию. Это приведет к повышению эффективности владения и эксплуатации элементов электросетевого комплекса», - добавил Александр Новак.
Реализация планов рассчитана на период с 2017 по 2026 гг.