Специалист волгоградского филиала МРСК Юга выступил экспертом на международном инженерном чемпионате "Case-in"

Фоторепортаж
19 апреля 2017, 15:09
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: Case-in 2017, ВОЛГОГРАДЭНЕРГО
Площадкой для проведения V международного инженерного чемпионата «Case-in» в ЮФО стал филиал Московского энергетического института в г. Волжском Волгоградской области. От волгоградского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») судейство отборочного этапа в лиге «Электроэнергетика» осуществлял начальник управления развития и инноваций Игорь Малицын.
«Подобные соревнования позволяют отобрать наиболее перспективных, способных мыслить нестандартно будущих молодых специалистов для формирования кадрового резерва нашей компании» - рассказал начальник управления развития и инноваций волгоградского филиала МРСК Юга Игорь Малицын.
Готовить квалифицированные кадры со студенческой скамьи – одна из приоритетных задач МРСК Юга. С филиалом Московского энергетического вуза «Волгоградэнерго» связывают крепкие деловые и партнерские отношения. Многие студенты проходят производственную практику в подразделениях компании, а после получения диплома приходят на работу в МРСК Юга.
Справочно
Инженерный чемпионат «Case-in» охватывает 35 регионов России и стран СНГ, более 3000 студентов из 47 вузов борются за путевку в финал, который состоится в Москве в конце мая. «Case-in» является правопреемником Всероссийского чемпионата по решению кейсов в области горного дела (2013 − 2014 годы) и Всероссийского чемпионата по решению топливно-энергетических кейсов (2015 год).