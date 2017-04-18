Специалистами Чистопольских электрических сетей впервые в России проведена замена опоры воздушной линии 0,4 кВ под напряжением

Этот вид работы является пилотным проектом для всех филиалов ОАО «Сетевая компания».



Сотрудники ЧЭС впервые заменили под напряжением опору воздушной линии 0,4кВ. Работы были проведены бригадой Чистопольского района электрических сетей (мастер Альберт Сабитов) в населенном пункте Крутая Гора на воздушной линии, от которой запитаны 36 многоквартирных и частных домов, а также две организации. В результате перебоев с энергоснабжением не почувствовали около 80 человек.



Стоит отметить, что сейчас самыми популярными видами работ без отключения потребителей являются подключение, отключение и замена ответвлений от воздушной линии, замена изоляторов.



«Мы шли к этому долгим путем, – поясняет заместитель главного инженера ЧЭС Рустем Галимзянов, - члены бригад, производящих работы под напряжением, успешно совмещают ежедневную работу с рационализаторской деятельностью по разработке новых технологий. Проект производства работ был разработан в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда, экологической безопасности и качеству. Что немаловажно - на основе имеющегося снаряжения и спецтехники».



Сложность реализации задуманного заключалась в том, что на сегодняшний день в России приспособлений по замене опор ВЛ под напряжением не существует, а имеющиеся зарубежные технологии применить невозможно, так как они не адаптированы для их эксплуатационного обслуживания под напряжением. Персоналом ЧЭС были сконструированы варианты приспособлений для возможности выполнения работы.



Технический совет филиала остановил свой выбор на «раздвижной траверсе». Импровизированную экспозицию, демонстрирующую «эволюцию» этого приспособления, можно было посмотреть во время процесса замены опоры. Пока он более длительный по сравнению с «классическим» способом, но со временем отработается навык более оперативного проведения работ, считает Станислав Чурбанов, главный инженер Чистопольского РЭС, а до 2016 года мастер бригады «первопроходцев» РПН.



Продолжительность процесса обусловлена прежде всего большой работой по подготовке рабочего места, выставления ограждения, наложения изолирующих материалов на провода и корзину 28-метровой вышки. Сначала провода с опоры переводятся на временную траверсу, которая крепится на «тело» опоры. Затем конструкция раздвигается, чтобы обеспечить дополнительное пространство для демонтажа старой и дальнейшего монтажа новой опоры. Помимо четырех членов бригады в процессе принимают участие также водители спецтехники – БКМ, крана и трактора. С возложенной на них задачей все они справляются блестяще.



От такой высокой оценки не может удержаться присутствующий на мероприятии Тим Селф, представитель американской компании SLTC, с которой у ОАО «Сетевая компания» заключен контракт о подготовке инструкторов для обучения электромонтеров работам под напряжением. Обучение проводится сейчас в Некоммерческом образовательном учреждении «Центр работ под напряжением» города Заинск.



«Я сотрудничаю с «Сетевой компанией» более года, и смог убедиться за это время, что у вас работают очень талантливые люди, мастера своего дела. Они свято чтут технику безопасности и все существующие риски очень умело ими нейтрализуются. При этом они не останавливаются на достигнутом, а постоянно совершенствуют процесс», - говорит он, добавляя, что в совместных планах – продолжить обучение и разработку технологических карт для новых видов работ.



Актуальное для компании развитие технологии будет продолжено – только в Чистопольских электрических сетях из 156 000 опор аварийными признаны 6500 железобетонных и деревянных конструкций. В этом году собственными силами планируется заменить около 940 опор – часть из них будет обновлена по новой технологии.



Как считает заместитель генерального директора ОАО «Сетевая компания» Рустем Ахметов, сделан большой концептуальный шаг в развитии технологии производства работ под напряжением, выполнен самый сложный вид работ на линии.



Развитие технологии производства работ под напряжением будет продолжено - реализация этой фундаментального для компании проекта позволит в будущем татарстанским энергетикам гордиться достойным вкладом в деятельность электросетевых предприятий по обеспечению качественного и бесперебойного энергоснабжения.