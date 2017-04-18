Судоходные арки для моста в Крым смонтированы на 70%

Самые габаритные конструкции моста через Керченский пролив — судоходные арки — смонтированы на 70%, сообщил заместитель генерального директора по инфраструктурным проектам компании "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин.



Их вес – почти 6 тысяч тонн железнодорожная и более 4 тысяч тонн автодорожная, длина каждой – более 200 метров.



"Судоходные арки Крымского моста сейчас собирают на керченской стороне на стапелях. Уже смонтировано больше 7 тысяч тонн металлоконструкций. Это 70% от всего объема. Там же сооружают выкаточные пирсы, по которым конструкции спустят к воде и переместят на понтоны. Работы по укрупнению пролетов ведутся в круглосуточном режиме. В них задействовано более 500 человек", — цитирует слова Рыженькина инфоцентр "Крымский мост".



Операция по транспортировке арок к фарватерным опорам намечена на конец августа – начало сентября этого года. Планируется, что она займет от трех до пяти дней на каждую арку и будет вестись по строго заданной траектории. Специалисты Крыловского государственного научного центра в Санкт-Петербурге уже провели математическое и экспериментальное моделирование морской операции. Со стороны керченского берега углубляют дно, чтобы система могла беспрепятственно передвигаться по всему маршруту.



"Доставка арочных пролетов к фарватеру – одна из сложнейших операций не только в рамках реализации проекта, но и в практике отечественного мостостроения", — говорится в сообщении.



Для установки в проектное положение арки предстоит поднять на высоту 35 метров.



"Транспортировать судоходные пролеты Крымского моста максимально безопасно при скорости ветра до 10 метров в секунду", — отметил заместитель начальника отделения гидроаэродинамики Крыловского государственного научного центра Сергей Соловьев.



Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Общая стоимость проекта составляет 227,92 миллиарда рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.



Источник: РИА Новости.