Уралвагонзавод увеличит долю гражданской продукции

Уралвагонзавод в 2017 году планирует увеличить производство гражданской продукции на 10%. К 2030 году соотношение гражданской и военной продукции в выручке корпорации должно составить 50% на 50%.



Как сообщил генеральный директор Уралвагонзавода Александр Потапов, по итогам прошлого года структура выпуска составила 80% специальной продукции, 20% - гражданской. «В 2017 году по предварительным подсчетам будет 70% на 30%. К 2030 году соотношение гражданской и военной продукции должно быть 50% на 50%», - заявил Александр Потапов.



По словам гендиректора УВЗ, сейчас стоит задача восстановить производство дорожно-строительной и коммунальной техники. «Государство нам дает определенный шанс. По программе импортозамещения мы можем производить эту продукцию и успешно конкурировать с зарубежными аналогами. Вместе с тем у нас существуют сложности, но ситуация выравнивается и, уверен, что в ближайшее время она нормализуется», - передает ТАСС слова Александра Потапова.



По итогам 2016 года выручка УВЗ выросла на 30% и достигла рекордного для предприятия показателя ‒ 141,9 млрд рублей. Как отмечают в корпорации, такого результата удалось достичь не только за счет успешной реализации УВЗ экспортного потенциала выпускаемой военной продукции, но и восстановления вагоностроительной отрасли.



Напомним, что согласно стратегии корпорации, доля гражданской продукции в выручке к 2025 году должна составлять 46%. Кроме того, стратегия УВЗ также предусматривает возвращение первой позиции корпорации в массовом сегменте грузовых вагонов, а также лидерство на рынке решений городской мобильности России с долей в производстве трамваев более 80% к 2025 году. Среди планов корпорации также увеличение продаж на экспорт гражданской продукции с достижением доли в выручке до 14%.



НПК «Уралвагонзавод» - российская корпорация, занимающаяся разработкой и производством военной техники: танков Т-72, Т-90, боевых машин разминирования БМР-3М, тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, самоходных гаубиц «Мста- С» и других. Помимо вооружения и военной техники, Уралвагонзавод является производителем железнодорожного подвижного состава и легкорельсового транспорта, дорожно-строительных и коммунальных машин. В корпорацию входят научно-исследовательские институты, конструкторские бюро и производственные предприятия. В декабре 2016 года Владимир Путин подписал указ о передаче в качестве имущественного взноса в Госкорпорацию Ростех 100% акций Уралвагонзавода.