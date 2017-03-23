Установка 26 тысяч интеллектуальных счетчиков позволила сэкономить более 58 миллионов рублей в 2016 году

В рамках реализации по всей Калининградской области программ АО «Янтарьэнерго» — «Энергосервисный договор», Программы перспективного развития систем учета и совместного проекта с РФПИ в 2016 году было установлено более 26 тысяч интеллектуальных приборов учета электроэнергии. Это позволило сократить потери в сетях более чем на 31 млн кВт/ч и достичь экономического эффекта свыше 58 миллионов рублей.



По инвестиционной Программе перспективного развития системы учета (ППРСУ) установка приборов учета производится за счет средств сетевой компании. В прошлом году установка 1443 приборов учета позволила «Янтарьэнерго» сэкономить на сокращении потерь 14,6 миллионов рублей. Больше всего счетчиков было смонтировано в Гурьевском районе (778 приборов учета).



Благодаря программе «Энергосервисный договор» энергетикам удалось сократить потери в сетях только в прошлом году на 17,3 млн кВт/ч, что равно 32,5 млн рублей. По снижению потерь лидирует Гусевский район (5,106 млн кВт/ч, что в денежном эквиваленте составляет 11,4 млн рублей). Планируется, что по данной программе еще на 4,1 млн кВт/ч снизятся потери в этом году, а экономический эффект составит более 8,4 млн рублей.



Еще 11 млн рублей — экономия от реализации совместного проекта с Российским фондом прямых инвестиций «Строительство интеллектуальных сетей», в рамках которого практически в каждом муниципалитете области ведется установка современных счетчиков. В 2016 году смонтировано более 20 тысяч таких приборов учета.



В этом году по Калининградской области планируется установка еще более 56 тысяч «умных» счётчиков. По прогнозу это поможет снизить потери в сетях на 45,2 млн кВт/ч, а экономическая выгода составит более 89 миллионов рублей.



Напомним, интеллектуальные приборы учета электроэнергии позволяют потребителю экономить при оплате за электроэнергию путем выбора тарифа день/ночь и перевода основной нагрузки в ночные часы, где тариф значительно ниже. В ходе монтажа приборов учета производится замена неизолированного провода на изолированный самонесущий провод (СИП) для повышения надежности энергоснабжения и осуществляется разделение вводов для каждой квартиры. Приборы устанавливаются за пределами жилых помещений, что позволяет производить их обслуживание, не беспокоя потребителя. Снятие показаний производится дистанционно в одно и то же время. При этом показания приборов учета автоматически передаются в ОАО «Янтарьэнергосбыт» для выставления счетов за потребленную электрическую энергию.