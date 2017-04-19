В Красноярском РДУ прошел день открытых дверей для студентов-энергетиков СФУ

Фоторепортаж
19 апреля 2017, 11:47
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС
В Филиале АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва» (Красноярское РДУКрасноярское РДУ<//a>) прошли традиционные Дни открытых дверей.
В новом здании Красноярского РДУ побывали более 30 студентов 4 курса бакалавриата и магистратуры Политехнического института Сибирского федерального университета, обучающихся по направлению «Электроэнергетика и электротехника».
В нынешнем году Дни открытых дверей в Красноярском РДУ приурочены к 15-летию создания Системного оператора, которое отмечается в июне этого года. 17 июня 2002 года учреждено и зарегистрировано ОАО «Системный оператор Единой энергетической системы» – специализированная организация, единолично осуществляющая централизованное оперативно-диспетчерское управление Единой энергетической системой России. Системный оператор стал первой компанией, выделенной из состава ОАО РАО «ЕЭС России» в процессе реформирования энергетической отрасли. Впервые в истории отечественной энергетики технологическое управление электроэнергетическим режимом стало самостоятельной функцией.
В ходе экскурсии директор Красноярского РДУ Владимир Смирнов рассказал об истории оперативно-диспетчерского управления, создании, функции и задачах Системного оператора. Ребята познакомились со структурой и особенностями энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва, работой диспетчеров и применяемыми в диспетчерском управлении передовыми технологиями
Студенты-энергетики посетили диспетчерский центр Красноярского РДУ, узнали о роли диспетчера в осуществлении управления режимами работы энергосистем Красноярского края и Республики Тыва. Будущим энергетикам рассказали о роли Системного оператора и его филиалов в энергетической отрасли страны, о задачах, решаемых технологическими службами. В Пункте тренажерной подготовки диспетчерского персонала ребята ознакомились с системой подготовки диспетчеров.
Гости также посетили технологические помещения блока ИТ, в которых расположено телекоммуникационное и серверное оборудование, обеспечивающее прием, обработку и хранение всей поступающей от субъектов электроэнергетики телеметрической информации, а также оборудование, через которое организованы основные и резервные каналы диспетчерской связи.
С большим интересом будущие энергетики пообщались с молодыми специалистами Красноярского РДУ – выпускниками НИ ТПУ и Политехнического института СФУ. Узнали об условиях работы, этапах профессиональной подготовки и перспективах карьерного роста.
В завершение мероприятия директор Красноярского РДУ Владимир Смирнов пожелал ребятам успехов в учебе и выборе пути профессионального развития.
Экскурсии школьников и студентов в Красноярском РДУ являются частью целенаправленной работы Системного оператора по привлечению технически одаренной молодежи к обучению на профильных электроэнергетических кафедрах технических вузов.