В ОКБ "ГИДРОПРЕСС" состоялась 19-ая Международная конференция молодых специалистов

Фоторепортаж с Конгресса "Электромонтаж 2017"
и отраслевого чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)"
19 апреля 2017, 09:22
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ
13 апреля 2017 года в АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» (компания машиностроительного дивизиона Росатома – «Атомэнергомаш») завершила свою работу 19-ая Международная конференция молодых специалистов по ядерным энергетическим установкам. Председатель программного комитета конференции, заслуженный деятель науки РФ, профессор, д.т.н. Александр Зубченко поблагодарил участников за проделанную работу и вручил им почетные грамоты.
Всего на конференцию было представлено 55 докладов. В этом году к мероприятию был проявлен повышенный интерес со стороны предприятий отрасли и зарубежных организаций. В конференции приняли участие представители АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», АО «ГНЦ РФ-ФЭИ», АО «НИКИЭТ», ОАО «НПО ЦКТИ», АО «ЦКБМ», АО ИК «АСЭ», АО «НПО «ЦНИИТМАШ», НИЦ «Курчатовский институт», ФБУ «НТЦ ЯРБ», АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ», Нововоронежской АЭС, Кольской АЭС, НИЯУ «МИФИ», ДИТИ НИЯУ МИФИ. Также в молодежном форуме участвовали представители организаций и учебных заведений из зарубежных стран: UJV Rez, a. s. (Ядерного научно-исследовательского института, Чехия), АЭС «Козлодуй» (Болгария), НИУ «Институт ядерных проблем» Белорусского государственного университета, Белорусской АЭС, Институт электросварки им. Е.О.Патона (Украина).
Лучшие доклады будут опубликованы в научно-технических сборниках «Вопросы атомной науки и техники» серий «Физика ядерных реакторов» и «Обеспечение безопасности АЭС», выпускаемых ОКБ «ГИДРОПРЕСС».
Конференция проводится ОКБ «ГИДРОПРЕСС» ежегодно с целью поддержки стремления молодых специалистов к профессиональному росту, выявления наиболее перспективных, технически грамотных молодых работников, повышение активности в производственной и научно-технической деятельности, обмена опытом между молодыми специалистами предприятий отрасли. Тематика конференции включает в себя вопросы надежности и безопасности эксплуатации АЭС, расчетно-теоретического и экспериментального обоснования РУ, верификации компьютерных программ, обоснования безопасности, продления срока службы АЭС.