В ВШЭ состоялась дискуссия об основных технологических приоритетах развития России

Фоторепортаж с экспозиции
19 апреля 2017, 16:45
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ
Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков принял участие в экспертной дискуссии «Технологическое развитие: мировые тренды и перспективы России» на XVIIIАпрельской международной научной конференции НИУ ВШЭ.
Участники дискуссии обсудили основные технологические приоритеты развития страны для реагирования на глобальные вызовы, связанные с развертыванием новой «промышленной революции». В фокусе внимания экспертов оказались такие вопросы, как формирование современной конкурентоспособной промышленности, поддержка передовых производственных технологий, ускоренный переход традиционной экономики на цифровые и платформенные технологии.
Василий Осьмаков подчеркнул в своем выступлении, что долгосрочное стабильное развитие возможно только на базе эффективного реального сектора экономики. Для этого необходимо не только определять перспективные ниши и находить новые рынки, но и развивать традиционные сильные для России сегменты, проводя технологическую модернизацию.
«Мы должны сохранять свою исторически сложившуюся глобальную конкурентоспособность, опираясь при этом на передовые производственные технологии и цифровизацию всех процессов. Мировой опыт показывает, что наиболее эффективно на глобальные вызовы отвечают страны с диверсифицированной экономикой и максимально широким набором компетенций. Наша главная задача – формировать максимальный объем добавленной стоимости в тех секторах, где мы глобально конкурентоспособны», – сказал замглавы Минпромторга России.
В качестве примеров таких стратегических направлений Василий Осьмаков назвал развитие агропромышленных технологий и транспортной логистики, освоение арктических
"Для того чтобы привлекать частные инвестиции в приоритетные для государства ниши, нужно создавать долгосрочные стабильные условия ведения бизнеса. Соответствующая правовая конструкция уже реализована в виде механизма специальных инвестиционных контрактов. Он обеспечивает как долгосрочное гарантирование обязательств инвестора, так и тех преференций, которые предлагает государство", - отметил замминистра.