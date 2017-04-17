Cпециалисты Воронежэнерго оперативно восстанавливают электроснабжение потребителей области

Фоторепортаж с экспозиции
19 апреля 2017, 16:01
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОРОНЕЖЭНЕРГО
В связи с ухудшением погодных условий на территории Воронежской области, сильным снегопадом и порывами ветра до 18 м/с с 18 апреля в регионе фиксируются локальные технологические нарушения на линиях электропередачи, причиной которых являются падение деревьев и веток, налипание снега и образование гололеда на проводах и, как следствие, их схлест и обрыв.
В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» оперативно отреагировали на ситуацию. В филиале был введен особый режим работы, проведено заседание оперативного штаба под руководством и.о заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» филиала Вячеслава Антонова. Ремонтные бригады Воронежэнерго оперативно ликвидируют технологическия нарушения с самого начала непогоды, уделяя особое внимание первоочередному восстановлению энергоснабжения социально-значимых объектов: детских садов, школ, медицинских учреждений.
По состоянию на 10:00 19 апреля энергетики работали над устранением технологических нарушений на линиях в Новоусманском, Рамонском, Семилукском, Нижнедевицком, Каменском, Павловском и Эртильском районах Воронежской области, а также на некоторых прилегающих к ним участках. В восстановлении электроснабжения задействованы 19 бригад Воронежэнерго (свыше 50 человек и 26 единиц спецтехники). Работы на всех участках поврежденных линий электропередачи будут проводиться до полного восстановления энергоснабжения потребителей.
Для обеспечения стабильного функционирования энергокомплекса в период неблагоприятных погодных условий в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго» обеспечена готовность аварийных бригад, техники и инвентаря, ведется постоянное взаимодействие с гидрометеорологическими службами, налажена связь с подразделениями МЧС. Энергетики контролируют обстановку и готовы оперативно отреагировать на возможные нарушения в работе электросетевого комплекса, предпринимаются все необходимые меры по обеспечению надежной работы оборудования и бесперебойной передачи электроэнергии потребителям.
В Воронежэнерго также создан временный информационный центр. Потребители могут получить всю необходимую информацию о ходе восстановления электроснабжения позвонив на бесплатную круглосуточную прямую линию энергетиков 8 800-50-50-115 или короткому номеру 13-50 (для стационарных телефонов)