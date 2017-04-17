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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Cпециалисты Воронежэнерго оперативно восстанавливают электроснабжение потребителей области

Cпециалисты Воронежэнерго оперативно восстанавливают электроснабжение потребителей области

19 апреля 2017, 16:01
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОРОНЕЖЭНЕРГО

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 В связи с ухудшением погодных условий на территории Воронежской области, сильным снегопадом и  порывами ветра до 18  м/с  с  18 апреля в регионе фиксируются локальные технологические нарушения на линиях электропередачи,  причиной которых   являются падение деревьев и веток, налипание снега  и образование гололеда на проводах и,  как следствие,  их схлест и обрыв.

В филиале ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»  оперативно отреагировали на ситуацию. В филиале был введен особый режим работы, проведено заседание оперативного штаба под руководством и.о заместителя  генерального директора – директора филиала ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»  филиала Вячеслава Антонова.  Ремонтные бригады Воронежэнерго оперативно ликвидируют  технологическия нарушения с самого начала непогоды, уделяя особое внимание первоочередному восстановлению энергоснабжения социально-значимых объектов: детских садов, школ, медицинских учреждений.

По состоянию на 10:00 19 апреля   энергетики работали  над устранением технологических нарушений на линиях  в  Новоусманском, Рамонском, Семилукском, Нижнедевицком, Каменском, Павловском и Эртильском районах  Воронежской области, а также на некоторых прилегающих к ним участках.  В восстановлении электроснабжения задействованы 19 бригад Воронежэнерго (свыше 50 человек и 26 единиц спецтехники). Работы на всех участках поврежденных линий электропередачи будут проводиться до полного восстановления энергоснабжения потребителей.

Для обеспечения стабильного функционирования энергокомплекса в период неблагоприятных  погодных  условий  в филиале ПАО «МРСК Центра» - «Воронежэнерго»  обеспечена готовность аварийных бригад, техники и инвентаря, ведется постоянное взаимодействие с гидрометеорологическими службами,  налажена связь с подразделениями МЧС. Энергетики контролируют обстановку и готовы оперативно отреагировать на возможные нарушения в работе электросетевого комплекса, предпринимаются все необходимые меры по обеспечению надежной работы оборудования и бесперебойной передачи электроэнергии потребителям.

В Воронежэнерго также  создан временный информационный центр. Потребители  могут получить всю необходимую информацию о ходе восстановления электроснабжения позвонив на бесплатную  круглосуточную прямую  линию энергетиков  8 800-50-50-115 или короткому номеру 13-50 (для стационарных телефонов)

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Воронежэнерго"

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