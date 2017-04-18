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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Петр Синютин: "Резерва мощности в Москве достаточно для подключения новых жилых комплексов после сноса пятиэтажек"

Петр Синютин: Резерва мощности в Москве достаточно для подключения новых жилых комплексов после сноса пятиэтажек

19 апреля 2017, 10:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК

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 ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») взаимодействует с Правительством Москвы и застройщиками столичного региона по вопросу выделения необходимой энергетической мощности при подключении потенциально новых объектов, как для переселения жителей, так и для нового строительства после сноса пятиэтажек. Об этом генеральный директор ПАО «МОЭСК» Петр Синютин заявил на прошедшем в компании совещании руководителей, где обсуждались, в том числе, приоритетные проекты и направления работы 2017 года.

По его словам, имеющегося резерва мощности в столичной энергосистеме достаточно для удовлетворения растущих потребностей г. Москвы в электроэнергии. При утверждении планов инвестиционной программы модернизации или строительства новых питающих центров энергетики учитывают краткосрочные и долгосрочные планы развития столицы. Это позволяет рассчитывать распределение нагрузок на электрические сети и обеспечить своевременную выдачу мощности.

Компания: ПАО "МОЭСК"
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