Петр Синютин: "Резерва мощности в Москве достаточно для подключения новых жилых комплексов после сноса пятиэтажек"

Фоторепортаж
19 апреля 2017, 10:54
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК
ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») взаимодействует с Правительством Москвы и застройщиками столичного региона по вопросу выделения необходимой энергетической мощности при подключении потенциально новых объектов, как для переселения жителей, так и для нового строительства после сноса пятиэтажек. Об этом генеральный директор ПАО «МОЭСК» Петр Синютин заявил на прошедшем в компании совещании руководителей, где обсуждались, в том числе, приоритетные проекты и направления работы 2017 года.
По его словам, имеющегося резерва мощности в столичной энергосистеме достаточно для удовлетворения растущих потребностей г. Москвы в электроэнергии. При утверждении планов инвестиционной программы модернизации или строительства новых питающих центров энергетики учитывают краткосрочные и долгосрочные планы развития столицы. Это позволяет рассчитывать распределение нагрузок на электрические сети и обеспечить своевременную выдачу мощности.