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Российский Национальный Комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения

РНК СИГРЭ расскажет будущим энергетикам об управлении современными энергосистемами

РНК СИГРЭ расскажет будущим энергетикам об управлении современными энергосистемами

19 апреля 2017, 16:07
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ

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27 апреля 2017 года в Новосибирском государственном техническом университете состоится открытая лекция «Перспективы применения накопителей энергии и интеллектуальных систем управления в современных энергосистемах, включающих распределенную генерацию и возобновляемые источники энергии».

Перед студентами выступит Николай Леонтьевич Новиков, доктор технических наук, заместитель научного руководителя и главный специалист отдела разработки и внедрения систем управления жизненным циклом АО «НТЦ ФСК ЕЭС».

Цель лекции - повышение знаний в области управления энергосистемами студентов, магистрантов и аспирантов профильных специальностей НГТУ.

Мероприятие пройдет при поддержке Подкомитета А3 РНК СИГРЭ «Высоковольтное оборудование» и Молодежной секции Российского национального комитета СИГРЭ.

В ходе лекции студенты познакомятся с областями применения накопителей энергии в электрических системах, узнают о том, кому они могут быть полезны, а также о мировом и российском опыте их использования.

«Цикл открытых лекций представителей РНК СИГРЭ стартовал в феврале этого года. На данный момент прошло три лекции. Уже сейчас можно говорить о интересе студентов к подобным мероприятиям. В ближайшее время открытые лекции пройдут в ведущих технических вузах страны», - отметил директор Благотворительного фонда «Надежная смена» Артем Королев.

Принять участие в лекции могут студенты и аспиранты НГТУ, обучающиеся по профильным направлениям подготовки.

Компания: РНК СИГРЭ
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