РНК СИГРЭ расскажет будущим энергетикам об управлении современными энергосистемами

27 апреля 2017 года в Новосибирском государственном техническом университете состоится открытая лекция «Перспективы применения накопителей энергии и интеллектуальных систем управления в современных энергосистемах, включающих распределенную генерацию и возобновляемые источники энергии».

Перед студентами выступит Николай Леонтьевич Новиков, доктор технических наук, заместитель научного руководителя и главный специалист отдела разработки и внедрения систем управления жизненным циклом АО «НТЦ ФСК ЕЭС».

Цель лекции - повышение знаний в области управления энергосистемами студентов, магистрантов и аспирантов профильных специальностей НГТУ.

Мероприятие пройдет при поддержке Подкомитета А3 РНК СИГРЭ «Высоковольтное оборудование» и Молодежной секции Российского национального комитета СИГРЭ.

В ходе лекции студенты познакомятся с областями применения накопителей энергии в электрических системах, узнают о том, кому они могут быть полезны, а также о мировом и российском опыте их использования.

«Цикл открытых лекций представителей РНК СИГРЭ стартовал в феврале этого года. На данный момент прошло три лекции. Уже сейчас можно говорить о интересе студентов к подобным мероприятиям. В ближайшее время открытые лекции пройдут в ведущих технических вузах страны», - отметил директор Благотворительного фонда «Надежная смена» Артем Королев.

Принять участие в лекции могут студенты и аспиранты НГТУ, обучающиеся по профильным направлениям подготовки.