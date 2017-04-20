Андрей Черезов провел совещание по вопросам строительства электросетевых объектов на территории Краснодарского края и подготовки стадиона "Фишт" к проведению мероприятий Кубка конфедераций FIFA 2017

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации, заместитель руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) Андрей Черезов совместно с заместителем главы администрации (губернатора) Краснодарского края Андреем Алексеенко провел в г. Краснодаре совещание по вопросам оформления земельно-правовых отношений при строительстве ВЛ 500 кВ Ростовская – Андреевская – Вышестеблиевская (Тамань) и ходе выполнения мероприятий, влияющих на надежное электроснабжение стадиона «Фишт» в период проведения мероприятий Кубка конфедераций FIFA 2017.



В совещании приняли участие представители Минэнерго России, Ростехнадзора, органов исполнительной власти Краснодарского края и его муниципальных образований, АО «ЦИУС ЕЭС», ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга и других заинтересованных организаций.



На совещании заслушаны доклады организаций о ходе работы по оформлению с землепользователями Краснодарского края земельно-правовых отношений для реализации мероприятий по строительству ВЛ 500 кВ Ростовская – Андреевская – Вышестеблиевская (Тамань) и обсуждены проблемные вопросы, влияющие на проведение работ.



В рамках реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790, планируется строительство Высоковольтной линии 500 кВ Ростовская – Андреевская – Вышестеблиевская (Тамань)». Общая протяженность ВЛ составляет порядка 500 км.



Трасса ВЛ 500 кВ Ростовская – Андреевская – Вышестеблиевская (Тамань) частично проходит по территориям г.к. Анапы, Староминского, Каневского, Брюховецкого, Красноармейского, Динского, Тимашевского, Калининского, Славянского, Крымского, и Темрюкского районов Краснодарского края. Протяженность трассы на территории Краснодарского края порядка 327 км. Трасса ВЛ учтена в схеме территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р. Документация по планировке территории согласована в установленном порядке муниципальными образованиями Краснодарского края и в 2016 году утверждена соответствующими приказами Минэнерго России. Общее количество земельных участков по трассе ВЛ составляет 1163 шт., общая площадь земельных участков в полосе отвода под строительство ВЛ составляет порядка 1200 Га.



В настоящее время на территории Краснодарского края остаются нерешенными вопросы по согласованию и заключению правоустанавливающих документов с 8 землепользователями, продолжается совместная с администрацией Краснодарского края работа по согласованию проблемных вопросов и заключению договоров аренды соответствующих земельных участков.



Кроме того были обсуждены вопросы предоставления ФГБУ «РЭА» Минэнерго России в постоянное бессрочное пользование земельных участков, находящихся в собственности Краснодарского края и его муниципальных образований, на которых размещены: две двуцепные ВЛ 220 кВ Тамань - Кафа - Камыш-Бурун и ВЛ 500 кВ Кубанская-Тамань.



Также в рамках данного совещания были рассмотрены вопросы обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения стадиона «Фишт» на период проведения мероприятий Кубка конфедераций FIFA 2017 и технологического присоединения к электрически сетям объектов временной инфраструктуры стадиона.



По итогам совещания Андрей Черезов отметил необходимость продолжения совместной с органами исполнительной и муниципальной власти Краснодарского края работы по урегулированию вопросов оформления земельно-правовых отношений, обеспечения реализации исчерпывающего перечня мероприятий по организации надежного электроснабжения стадиона «Фишт», дал соответствующие протокольные поручения.