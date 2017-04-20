Благодаря командной работе энергетиков КЧР потери электроэнергии в марте снижены почти на три процента

В филиале МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети») под председательством директора Владимира Халюзина состоялось заседание балансовой комиссии с участием заместителей директора, представителей блока безопасности и всех начальников районных электрических сетей, в ходе которого подведены итоги работы по снижению уровня потерь в сетях филиала за март и первый квартал текущего года.



Открывая заседание, Владимир Халюзин отметил, что плановые задания по снижению уровня потерь электроэнергии по марту и первому кварталу выполнены в полном объеме.



- Мы сработали как единая команда, которая нацелена успех, на достижение запланированных показателей. Это ваша заслуга – районных подразделений филиала. Большое спасибо за это всем сотрудникам, - сказал директор филиала.



Уровень потерь электроэнергии с учетом промышленной зоны в марте составил 15,47%, что на 2,62% меньше плановых (18,1 %) и на 2,63% меньше в сравнении с показателями прошлого года.



По итогам первого квартала потери электроэнергии вместо запланированных 19,08% составили 18,57%, и это на 1,72% ниже показателей прошлого года.

Положительную динамику по снижению уровня потерь электроэнергии продемонстрировали коллективы Урупских, Усть-Джегутинских, Зеленчукских, Хабезских, Адыге-Хабльских РЭС и Зеленчукских электросетей.



Подводя итоги, заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала Александр Кливекин особо отметил коллективы Урупских РЭС и Зеленчукских электросетей, которые перевыполнили все плановые и стимулирующие показатели по снижению потерь электроэнергии. Вместе с тем, он обратил внимание на то, что районным электросетям необходимо усилить свою деятельность по выявлению фактов хищений энергоресурса, так как это является одной из причин потерь электроэнергии в сетях.



В числе мероприятий, которые энергетики филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» регулярно проводят для улучшения производственных показателей, – ежедневные рейды по выявлению фактов неучтенного потребления электроэнергии, инструментальные проверки, технические проверки узлов учета электроэнергии, замена неисправных и устаревших счетчиков, разъяснительная работа с населением. Так, в первом квартале энергетики заменили 3 755 устаревших и вышедших из строя однофазных и трехфазных приборов учета электроэнергии, выявили 225 фактов неучтенного энергопотребления на сумму 3,1 млн рублей, взыскали 2,1 млн рублей по 207 составленным актам безучетного энергопотребления.



Директор филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» Владимир Халюзин нацелил подчиненных на слаженную и продуктивную работу в течение всего года.