ФСК ЕЭС обеспечит выдачу 5 МВт мощности для подключения жилищного комплекса в Адыгее

Фоторепортаж с экспозиции
20 апреля 2017, 14:34
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») обеспечит возможность выдачи 5 МВт мощности для электроснабжения строящегося жилищного комплекса в поселке Яблоновский Республики Адыгея.
На подстанции ФСК ЕЭС 220 кВ «Яблоновская» энергетики расширят распределительное устройство 10 кВ и установят две ячейки. Заявитель подведет к энергообъекту две новые кабельно-воздушные линии электропередачи 10 кВ, которые будут питать электроустановки жилого комплекса.
Поселок Яблоновский – второй по численности после Майкопа населенный пункт республики.