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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС обеспечит выдачу 5 МВт мощности для подключения жилищного комплекса в Адыгее

ФСК ЕЭС обеспечит выдачу 5 МВт мощности для подключения жилищного комплекса в Адыгее

20 апреля 2017, 14:34
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС

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ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») обеспечит возможность выдачи 5 МВт мощности для электроснабжения строящегося жилищного комплекса в поселке Яблоновский Республики Адыгея.

На подстанции ФСК ЕЭС 220 кВ «Яблоновская» энергетики расширят распределительное устройство 10 кВ и установят две ячейки. Заявитель подведет к энергообъекту две новые кабельно-воздушные линии электропередачи 10 кВ, которые будут питать электроустановки жилого комплекса.

Поселок Яблоновский – второй по численности после Майкопа населенный пункт республики.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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