Fortum может построить 1,4 ГВт ветропарков

Финская энергокомпания Fortum, владеющая тепловой генерацией в России, может заняться массовым строительством ветропарков. По данным "Ъ", компания через совместный фонд с "Роснано" может построить в России до 1,4 ГВт, окупаемость проектов обеспечат повышенные выплаты с оптового энергорынка. По расчетам аналитиков, в случае реализации этих планов Fortum и "Роснано" их вложения в ветер могут составить $3,2-4 млрд.



Наблюдательный совет ассоциации НП "Совет рынка" (регулятор энергорынков) в понедельник присвоил ООО "Фортум Энергия" (подконтрольна финской Fortum) статус участника оптового энергорынка и закрепил за компанией 28 групп точек поставки (ГТП, место выдачи энергии в сеть). "Фортум Энергия" создана для строительства ветровых электростанций (ВЭС). По данным "Ъ", под каждую ГТП зарезервировано по 50 МВт, то есть суммарная мощность ветропарков может составить 1,4 ГВт. Федор Корначев из Райффайзенбанка, опираясь на данные IRENA, отмечает, что стоимость строительства onshore-ветропарка порядка $2,3 тыс. за 1 кВт мощности, то есть 1,4 ГВт могут стоить около $3,2 млрд. Владимир Скляр из "Ренессанс Капитала" оценил проект в $3,4-4 млрд (без подключения к сетям), но добавил, что с учетом постоянно снижающейся стоимости ВЭС "можно считать, что в итоге сумма окажется меньше".



Как следует из пояснительной записки к заседанию набсовета (есть у "Ъ"), эти ВЭС могут быть построены в Татарстане, на Кубани, в Ставропольском крае, Орловской, Ульяновской и Мурманской областях — по итогам конкурса проектов генерации на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) для оптового рынка. Победители заключают договоры поставки мощности (ДПМ ВИЭ), которые гарантируют возврат инвестиций за счет повышенного платежа потребителей.



"Фортум Энергия" — первая значительная инвестиция Fortum в РФ после длительного перерыва. В рамках реформы РАО "ЕЭС России" (ликвидировано в 2008 году) финны купили генкомпанию ТГК-10 (ныне "Фортум"), владеющую 4,5 ГВт ТЭС в Тюменской и Челябинской областях. Кроме того, Fortum владеет 29,45% акций ТГК-1 (владеет ТЭС и ГЭС на северо-западе РФ, подконтрольна "Газпром энергохолдингу"). Fortum уже строит по ДПМ ВИЭ пилотный ветропарк в Ульяновской области (45 МВт, ввод во второй половине 2017 года). В дальнейшем генкомпания намерена строить новые ВЭС в кооперации с "Роснано". О планах создания совместного фонда с "Фортумом" в марте сообщил глава УК "Роснано" Анатолий Чубайс, заявивший, что компания планирует привлечь в ветроэнергетику более 15 млрд руб. Он уточнил, что у "Роснано" два проекта в этой сфере: фонд с Fortum, который будет строить и эксплуатировать ВЭС, и производство оборудования для ветрогенерации. У "Роснано" есть и аналогичное СП по строительству солнечных станций (СЭС) с "Реновой" Виктора Вексельберга (владеет производителем комплектующих для СЭС "Хевелом"). В "Фортуме" и "Роснано" планы по созданию фонда не комментировали.



Конкурсный отбор проектов ВИЭ с вводами мощностей в 2021 году пройдет с 29 мая по 9 июня, на него планируется выставить до 1,29 ГВт ВЭС. Но игроков в сфере ветроэнергетики в России пока немного. В отборе ВЭС в последние годы активно участвовала только "ВетроОГК" (входит в ОТЭК "Росатома"), которая традиционно забирает весь объем мощности по ветру. ОТЭК намерена локализовать производство оборудования для ВЭС в России на "Атоммаше" в Волгодонске. Итальянская Enel также рассматривала РФ как приоритетный регион для инвестиций в ВЭС (через подконтрольную Enel Rus Wind Generation).



Владимир Скляр из "Ренессанс Капитала" говорит, что стоимость энергии ВЭС в Европе — €120 за 1 МВт ч, что существенно выше средней цены в России — €60 за 1 МВт ч для крупных потребителей. Но, считает аналитик, нужно учитывать, что за последние семь лет себестоимость ветрогенерации снизилась практически на 80%. "Очевидно, что на первых этапах были сложности с локализацией оборудования (для ВЭС требуется 65%), но по мере того, как в РФ локализовали компоненты для солнечной генерации, планы стали гораздо осуществимее",— говорит господин Скляр.



Источник: Коммерсант.

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