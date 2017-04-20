Глава "Россетей" Бударгин избран вице-председателем GEIDCO

Фоторепортаж с Конгресса "Электромонтаж 2017"
и отраслевого чемпионата "Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)"
20 апреля 2017, 15:06
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ, GEIDCO
Генеральный директор "Россетей" Олег Бударгин избран на должность вице-председателя неправительственной некоммерческой организации глобального объединения энергосистем, развития и сотрудничества Global Energy International Devolopment and Cooperation Organization (GEIDCO). Об этом сообщил заместитель генерального секретаря GEIDCO на конференции в Москве.
Чэн Чжицян надеется, что под руководством Бударгина организация, в частности, получит дальнейшее развитие и наладит конструктивный диалог со всеми участниками рынка.
Бударгин поблагодарил за оказанное ему доверие и пообещал делать все возможное для развития GEIDCO.
GEIDCO создана по инициативе Государственной электросетевой компании Китайской Народной Республики 29 марта 2016 года. "Россети" являются членом организации. Председателем GEIDCO является Лю Чженья. Во второй половине 2017 года в России планируется открыть представительство GEIDCO.
Страны - участники организации расположены также в Северной и Южной Америке, Европе, Африке. Также в состав GEIDCO входят Япония и Австралия.
Цель GEIDCO - содействие развитию объединения мировой энергетики через объединение опыта и знаний в области электроэнергетики, передовых технологий, интеграция ресурсов энергокомпаний для продвижения проектов создания межсистемных связей и энергетический объединений в аспекте развития чистой энергетики и возобновляемых источников энергии. Общая сумма активов GEIDCO на конец 2016 года - 1,6 млн долларов. Прогнозируемый доход в 2017 году - 4,5 млн долларов, из которых 3,7 млн - членские взносы. Размер членского взноса для нерезидентной компании составляет 30 тыс. долларов.