"Ленэнерго" реконструировало подстанцию в Киришском районе

Фоторепортаж с экспозиции
20 апреля 2017, 16:37
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ
ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») завершило модернизацию подстанции (ПС) 110 кВ №340 «Штурм» в поселке Будогощь Киришского района Ленинградской области. Реконструкция энергоисточника позволила подключить к сетях около 200 новых потребителей, а также обеспечила дополнительную надежность электроснабжения Будогощского городского поселения.
Энергетики смонтировали на подстанции новые трансформаторы, увеличив мощность энергоисточника в полтора раза – с 12,6 до 20 МВА. Кроме этого, «Ленэнерго» модернизировало три ячейки 10 кВ, заменило два разъединителя 110 кВ и установило новый маслосборник, чтобы не допустить загрязнения окружающей среды в случае утечки трансформаторного масла.
Подстанция 110 кВ №340 «Штурм» была построена в 1985 году. Энергоисточник обеспечивает электроснабжением социально значимые объекты, жилые дома, детские оздоровительные лагери, туристические базы, предприятия малого и среднего бизнеса.
Модернизация энергоисточника повысила надежность электроснабжения части Киришского района, в частности, Будогощского городского поселения и близлежащих населенных пунктов. Благодаря увеличению общей мощности подстанции, к электросетям подключены около 200 новых потребителей, общей мощностью 2 МВт. Среди них – частные жилые дома, а также управление ветеринарии Волховского и Киришского районов, садоводческое товарищество «Хуторки», лесопильный цех, фермерское хозяйство.