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Отраслевые новости: В мире

Лодка на солнечной энергии выловила из рек 500 тонн мусора

Лодка на солнечной энергии выловила из рек 500 тонн мусора

20 апреля 2017, 17:44
Рубрика: В мире
Метки: ИННОВАЦИИ

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В реках города Балтимора (США) плавает лодка, выглядящая так, будто приплыла из прошлого — из-за огромного колеса, которое приводит ее в движение. Но за последние месяцы эта лодка не только не загрязнила окружающую среду вредными выбросами, но и выудила из рек 500 тонн различного мусора, пишет Business Insider.

Плавсредство приводится в движение речным потоком. Если он слаб, то подключается колесо, которое питается от солнечных батарей. Судно было специально создано для очищения рек от мусора. Оно плавает с 2014 года и за это время было собрано 9 млн сигаретных окурков и 500 тысяч пластиковых бутылок и коробок. Это все помимо кучи другого мусора.

Мусор собирается с контейнер и отправляется на переработку. Сейчас создатели проекта в том числе с помощью краудфандинга собирают деньги на вторую такую лодку. Кстати, первая носит имя Mr.Trash Wheel — очень сочетается с пусть и глуповатым, но добродушным видом этой лодки.

Единственным возможным недостатком этого мусорщика является отсутствие автономности. Его обслуживает человеческая команда. Но с этим минусом сейчас борются изобретатели из Голландии. Их беспилотный водный уборщик Waste Shark тестируется в порту Роттердама. Катер способен собрать до 500 килограммов мусора за один рейс.

Источник: Хайтек.

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