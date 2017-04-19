Международная студенческая олимпиада по электротехнике прошла в ИГЭУ

Фоторепортаж
20 апреля 2017, 14:18
Рубрика: Россия
Метки: НАДЕЖНАЯ СМЕНА
11-14 апреля в Ивановском государственном энергетическом университете прошла международная студенческая олимпиада по теоретической и общей электротехнике имени М.О. Доливо-Добровольского «Электротехника 2017». Мероприятие состоялось в рамках плана студенческих мероприятий АО «СО ЕЭС» при поддержке благотворительного фонда «Надежная смена».
Основная цель олимпиады - выявление талантливой молодежи, повышение интереса к выбранной профессии, а также совершенствование образовательного процесса. На открытии олимпиады выступил директор представительства ОАО «СО ЕЭС» Ивановской области Ю.В. Кандалов, а также проректор ИГЭУ по научной работе В.В. Тютиков.
В олимпиаде приняли участие более 100 студентов из 17 вузов России и стран СНГ, осуществляющих подготовку специалистов по электроэнергетическим специальностям. Участникам предложили выполнить 6 задач различного уровня сложности. Лучше всех с заданиями справилась команда ИГЭУ, ей было присуждено первое место. Второе место заняла команда СПбГЭТУ «ЛЭТИ», третье – НГТУ. Соревнования проходили не только в командном, но и в индивидуальном зачете. В нем первое место занял Алексей Евдаков (ИГЭУ), второе – Юрий Кутумов (ИГЭУ), третье – Даниил Шамрин (ДНТУ). Участники олимпиады получили ценные призы и подарки от организаторов.