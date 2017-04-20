"Мособлэнерго" заключило более 2,5 тысяч договоров на технологическое присоединение с начала 2017 года

Фоторепортаж с экспозиции
20 апреля 2017, 16:45
Рубрика: Энергетика
Метки: МОСОБЛЭНЕРГО
В первом квартале 2017 года АО «Мособлэнерго» на территории обслуживаемых муниципальных образований заключило 2549 договоров на технологическое присоединение на общую мощность свыше 70 МВт. По данным компании, осуществлено технологическое присоединение на 1900 объектах, а присоединенная мощность составила более 46 МВт.
Наибольшее количество подключений выполнено в Раменском, Клинском, Пушкинском, Одинцовском районах Подмосковья, а также в Химках и Мытищах.
Всего за прошедший квартал сотрудниками АО «Мособлэнерго» обработано 3 280 заявок на технологическое присоединение на суммарную мощность 159 МВт. По данным профильного департамента компании, четверть поступивших заявок была принята через электронный «Портал потребителя» АО «Мособлэнерго» - moetp.ru.