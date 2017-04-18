На официальных сайтах АО "БЭСК" и ООО "Башкирэнерго" внедрен гид по техприсоединению

Являясь клиентоориентированной компанией, ООО «Башкирэнерго» внедряет лучшие практики обслуживания потребителей. В частности, в апреле на официальных сайтах АО «БЭСК» и его дочерней компании - ООО «Башкирэнерго» - был запущен еще один сервис для потребителей, предоставляющий новые возможности для технологического присоединения (ТП) к электрическим сетям. Он рассчитан как для физических, так и для юридических лиц. Гид по технологическому присоединению является доступной пошаговой инструкцией для заявителей. И ранее с помощью простой online-формы можно было подать заявку на техприсоединение посредством личного кабинета на официальном сайте ООО «Башкирэнерго» в сети «Интернет», ознакомиться со всеми нормативными правовыми актами по этому вопросу. Теперь же можно отследить прохождение заявки на ТП на всех этапах - от ее подачи до фактического подключения.



В качестве подспорья энергетики предложили потребителям два виртуальных калькулятора – мощности и стоимости. При подаче заявки на ТП заявителям весьма сложно рассчитать запрашиваемую мощность присоединяемых энергопринимающих устройств объекта в киловаттах. Теперь это несложно сделать с помощью предлагаемого калькулятора мощности. Также создана возможность рассчитать ориентировочную стоимость услуг по технологическому присоединению в зависимости от того, на каком расстоянии от границ Вашего участка находятся объекты электросетевого хозяйства ООО «Башкирэнерго».



Намного удобнее стало работать с нормативными документами и образцами документов – исчезла необходимость искать подходящий в длинном списке специального раздела сайта. По мере прохождения потребителем этапов ТП те или иные документы предлагаются для ознакомления и применения. А если все-таки потребитель не может определиться с решением, то он имеет возможность обратиться в специальный раздел, где собраны наиболее типичные вопросы и даны ответы на них.



Ознакомиться с новым сервисом можно по адресам: https://www.bashkirenergo.ru/consumers/gid-po-tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/, https://www.bashkirenergo.ru/consumers/gid-po-tekhnologicheskomu-prisoedineniyu/status/.



К числу лучших практик по обслуживанию потребителей, которые внедрены на официальных сайтах АО «БЭСК» и ООО «Башкирэнерго», можно отнести использование автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ), реализованное в разделе "Web-кабинет ПК "Энергосфера" на базе программного комплекса «Энергосфера», online-карту загрузки центров электропитания (подстанций), интернет-приемную председателя Правления – генерального директора компании, продажу товаров и услуг, Единую горячую линию и другие.