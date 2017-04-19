"Нижновэнерго" успешно прошел проверку по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и защите от ЧС

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20 апреля 2017, 17:27
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО
В филиале «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» завершилась проверка по вопросам мобилизационной подготовки, гражданской обороны, защиты работающего персонала от ЧС и обеспечения пожарной безопасности.
Комплексная комиссия под председательством начальника отдела мобилизационной подготовки и гражданской обороны ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Безродного В.И. осуществила проверку в Управлении «Нижновэнерго» и в двух производственных отделениях (ПО) – Южных и Арзамасских электрических сетях. Цель проведенной проверки – оценить состояние мобилизационной подготовки «Нижновэнерго», деятельность сетевой компании по осуществлению полномочий и обязанностей в области гражданской обороны, а также организацию защиты населения в чрезвычайных ситуациях.
Работа комиссии включала проверку системы оповещения «Нижновэнерго», смотр готовности аварийно-восстановительных бригад ПО и проведение в «Южных электрических сетях» противоаварийной тренировки. Кроме того, комиссия проверила знание руководящим составом «Нижновэнерго» и ПО нормативных документов, регламентирующих действия при ЧС.
По итогам проверки филиал «Нижновэнерго» - оценен как «готов к выполнению поставленных задач», «соответствует предъявляемым требованиям».